Bahçelievler Kitap Fuarı kapılarını açtı

4'üncüsü düzenlenen Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı'nda 2 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. 120'den fazla yayınevinin katıldığı fuar ilk günden kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve kitapseverler katıldı.

100'ün üzerinde yazarın okurlarla buluşacağı fuarda, sportif, kültürel, sosyal aktiviteler de yer alacak. 7 Aralık'a kadar sürecek fuarda iki milyon kitapseverin ağırlanması hedefleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, "Bu fuarın, okuma kültürümüzü geliştirmesi, yayıncılık sektörümüze güç katması ve toplumumuzun her kesimini kitapla buluşturması açısından çok önemli bir yapıtaşı olduğuna inanıyoruz. Bu yılın teması 'Bahçelievler'den Gazze'ye'. Bahçelievler'in kalbinde yükselen bu fuar, Gazze'de yaşanan insani felaketi unutmayan, unutturmayan, kelimelerle, kitaplarla ve kültürle dayanışma gösteren yüce bir sesin organize olmuş halidir. Kültür ve sanatın sınırlarını aşan bu birleştirici güç, Bahçelievler'den Gazze'ye uzanan bir gönül köprüsü kurmaktadır. Zulmün karşısında insan onurunu, adaleti, barışı ve kardeşliği savunan bir ses yükselmektedir." dedi.