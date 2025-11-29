Bahçelievler Kitap Fuarı kapılarını açtı

Asgari ücret masası kuruluyor
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bahçelievler Kitap Fuarı kapılarını açtı

Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı, "Bahçelievler'den Gazze'ye: Özgür Filistin" temasıyla Bahçelievler Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar 7 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 08:00, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 08:01
Yazdır
Bahçelievler Kitap Fuarı kapılarını açtı

4'üncüsü düzenlenen Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı'nda 2 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. 120'den fazla yayınevinin katıldığı fuar ilk günden kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve kitapseverler katıldı.

100'ün üzerinde yazarın okurlarla buluşacağı fuarda, sportif, kültürel, sosyal aktiviteler de yer alacak. 7 Aralık'a kadar sürecek fuarda iki milyon kitapseverin ağırlanması hedefleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, "Bu fuarın, okuma kültürümüzü geliştirmesi, yayıncılık sektörümüze güç katması ve toplumumuzun her kesimini kitapla buluşturması açısından çok önemli bir yapıtaşı olduğuna inanıyoruz. Bu yılın teması 'Bahçelievler'den Gazze'ye'. Bahçelievler'in kalbinde yükselen bu fuar, Gazze'de yaşanan insani felaketi unutmayan, unutturmayan, kelimelerle, kitaplarla ve kültürle dayanışma gösteren yüce bir sesin organize olmuş halidir. Kültür ve sanatın sınırlarını aşan bu birleştirici güç, Bahçelievler'den Gazze'ye uzanan bir gönül köprüsü kurmaktadır. Zulmün karşısında insan onurunu, adaleti, barışı ve kardeşliği savunan bir ses yükselmektedir." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber