Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!

Etimesgut'ta iki kardeş saldırıya uğradı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde apartmanda beslenen Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş, komşuların müdahalesiyle ölümden döndü. Olay sırasında ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, çevre sakinleri aynı kişinin daha önce de defalarca uyarıldığını ancak kurallara uyulmadığını iddia etti.

Pitbull sahibi "Defalarca uyarıldı" iddiası

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre köpeğin sahibi, apartman yönetimi ve komşular tarafından pek çok kez güvenlik gerekçesiyle uyarıldı. Buna rağmen tehlikeli ırk statüsündeki köpeğin apartman içinde serbest dolaştırıldığı öne sürüldü. Olay sonrası vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Tehlikeli ırklar için yeni düzenleme talebi

Olayın ardından sosyal medyada ve çevrede yaşayan vatandaşlar, Pitbull ve benzeri tehlikeli ırkların kontrolüne yönelik yeni tedbirler çağrısında bulundu. Bazı vatandaşlar, bu ırkların "risk oluşturduğu" gerekçesiyle sıkı şekilde denetlenmesini, sahiplerinin kayıt altına alınmasını ve kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar getirilmesini istedi.

Vatandaşlardan 'ihbar hattı' önerisi

Saldırı sonrası en çok dile getirilen taleplerden biri ise valiliklere bağlı bir tehlikeli ırk ihbar hattı oluşturulması oldu. Vatandaşlar, kurallara aykırı şekilde beslenen tehlikeli köpeklerin hızlı şekilde tespit edilmesini, adreslerinden alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

"Çocuklara zarar gelmeden önlem alınsın" çağrısı

Olayın ardından tepki gösteren birçok kişi, yetkililere "Harekete geçmek için yeni bir saldırıyı beklemeyin" çağrısında bulundu. Benzer saldırıların son dönemde artmasına dikkat çeken vatandaşlar, çocukların ve toplumun güvenliği için daha etkin denetim mekanizmaları kurulmasını istedi.