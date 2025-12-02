Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
TCMB'ye 6 yıl aradan sonra başekonomist ataması yapıldı
Bakan Tunç: Hakim ve savcıları hedef göstermek 'ifade özgürlüğü' değil
Atalay: Komisyonda dün de bugün de yönetenlerin dediği oluyor!
Erdoğan: İdari davaların sonuçlanma hızı Avrupa'yı geride bıraktı
Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!

Etimesgut'ta iki küçük kardeş Pitbull saldırısından son anda kurtuldu; vatandaşlar Pitbull türü tehlikeli ırklar için ihbar hattı oluşturulmasını talep ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2025 16:07, Son Güncelleme : 02 Aralık 2025 16:54
Etimesgut'ta iki kardeş saldırıya uğradı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde apartmanda beslenen Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş, komşuların müdahalesiyle ölümden döndü. Olay sırasında ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, çevre sakinleri aynı kişinin daha önce de defalarca uyarıldığını ancak kurallara uyulmadığını iddia etti.

Pitbull sahibi "Defalarca uyarıldı" iddiası

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre köpeğin sahibi, apartman yönetimi ve komşular tarafından pek çok kez güvenlik gerekçesiyle uyarıldı. Buna rağmen tehlikeli ırk statüsündeki köpeğin apartman içinde serbest dolaştırıldığı öne sürüldü. Olay sonrası vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

Tehlikeli ırklar için yeni düzenleme talebi

Olayın ardından sosyal medyada ve çevrede yaşayan vatandaşlar, Pitbull ve benzeri tehlikeli ırkların kontrolüne yönelik yeni tedbirler çağrısında bulundu. Bazı vatandaşlar, bu ırkların "risk oluşturduğu" gerekçesiyle sıkı şekilde denetlenmesini, sahiplerinin kayıt altına alınmasını ve kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar getirilmesini istedi.

Vatandaşlardan 'ihbar hattı' önerisi

Saldırı sonrası en çok dile getirilen taleplerden biri ise valiliklere bağlı bir tehlikeli ırk ihbar hattı oluşturulması oldu. Vatandaşlar, kurallara aykırı şekilde beslenen tehlikeli köpeklerin hızlı şekilde tespit edilmesini, adreslerinden alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

"Çocuklara zarar gelmeden önlem alınsın" çağrısı

Olayın ardından tepki gösteren birçok kişi, yetkililere "Harekete geçmek için yeni bir saldırıyı beklemeyin" çağrısında bulundu. Benzer saldırıların son dönemde artmasına dikkat çeken vatandaşlar, çocukların ve toplumun güvenliği için daha etkin denetim mekanizmaları kurulmasını istedi.

