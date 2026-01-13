Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
İHH, 2025'te Sudan'da 2 milyon kişiye yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılı boyunca Sudan'da sürdürdüğü insani yardım çalışmalarıyla iç savaştan etkilenen 1 milyon 726 bin 390 kişiye yardım ulaştırdı.

13 Ocak 2026 09:09, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 10:28
Nisan 2023'ten bu yana devam eden iç savaşta, resmi rakamlara göre 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 14 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kalırken, 25 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin her geçen gün zorlaştığı bölgelerde İHH, gıda, su, sağlık, hijyen ve barınma alanlarında kapsamlı yardımlar gerçekleştirdi. Vakıf, savaşın başından bu yana bölgeye 8 İyilik Gemisi'yle toplamda 333 konteyner yardım malzemesi ulaştırdı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, 13 TIR'lık yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

227 bin 671 kişiye sıcak yemek ikramı

İHH'nın 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; 90 bin 799 kilo et, 95 bin 536 adet gıda kolisi ve 227 bin 671 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Temiz içme suyuna erişimin hayati önem taşıdığı bölgelerde ise 1 milyon 973 bin 400 litre temiz içme suyu ulaştırıldı. Sağlık alanında yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 80 kişiye sağlık taraması yapılırken, çocukların eğitimine destek amacıyla 300 kişiye kırtasiye yardımı sağlandı.

Ayrıca vakıf, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 5 bin 534 aileye nakdi yardım ulaştırırken; hijyen ve barınma ihtiyaçları için 220 bin 32 adet hijyen pedi, 53 bin 568 adet çocuk ve yetişkin bezi, 10 bin 40 adet battaniye, 944 adet terlik ve 500 adet giyim malzemesi dağıttı.

Tonlarca gıda malzemesi ulaştırıldı

Gıda yardımları kapsamında ayrıca 121 bin 956 paket makarna, 10 bin 192 kilo pirinç, 6 bin kilo nohut, 4 bin kilo kuru fasulye, 4 bin kilo bulgur, 4 bin kilo yeşil mercimek, 5 bin 660 litre sıvı yağ, 13 bin 504 koli bisküvi, 84 bin 454 adet reçel ve bin 560 paket helva ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Temizlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31 bin 600 paket bulaşık deterjanı ve 41 bin 696 adet çamaşır deterjanı dağıtılırken, 5 bin 291 adet ayakkabı da çocuk ve yetişkinlere teslim edildi.

