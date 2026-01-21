Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 21 Ocak 2026 Çarşamba gününü deprem fırtınasıyla geçirdi. Saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki ilk ana sarsıntının ardından gece yarısına doğru sarsıntılar yeniden şiddetlendi. Saat 23.11'deki 4,1'lik depremin hemen ardından 23.28'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sındırgı'da saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde ve saat 18.11'de de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.