Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.