Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!

Bir yıl önce 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle konuşulmaya başlayan sokak çeteleri, bugün 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetiyle gündemde kalmaya devam ediyor.

İddialara göre, kalabalık halde dolaşan çocuk yaştaki gruplar, yaşıtlarını tehdit ederek para talep ediyor, itaat etmeyenleri ise şiddetle korkutuyor. Atlas Çağlayan cinayetinin gerçekleştiği Güngören'de yaşayan vatandaşlar, 18 yaş altı grupların özellikle kafe ve okul çevrelerinde dolaştığını, yanlarında taşıdıkları delici ve kesici aletlerle çocukları sindirdiğini söylüyor.

"LÜKS ARAÇLAR ÇOCUKLARI ALIYOR"

İddiaya göre bu gruplar, küçük yaştaki çocuklardan para alıyor, bazılarını da kendi işlerine zorlayarak kontrol altına almaya çalışıyor. Mahalle sakini bir vatandaş, yaşananları şu sözlerle anlattı: Akşama kadar sokakta dolaşıyorlar. Yaşıtlarına akılalmaz zorbalıklar yapıyorlar. Dövdükleri çocukları kameraya aldıklarını, para istediklerini gördüm. Akşam olunca lüks araçlar gelip bu çocukları alıyor.

"SENİN DE SONUN BÖYLE OLMASIN"

Vatandaşların aktardığına göre, saldırgan gruplar tehditlerini son dönemde işlenen cinayetler üzerinden kuruyor. Özellikle Atlas Çağlayan ve daha önceki sokak cinayetlerini hatırlatarak çocukları "Senin de sonun böyle olmasın" sözleriyle korkutuyor.

Öte yandan, Atlas cinayeti, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianamedeki haraç yöntemlerini yeniden gündeme getirdi. İddianamede "Haraç, sokak hakkı, koruma parası, hükümlü parası, ceza" gibi adlar altında yağma girişimlerinde bulunulduğu, bu yolla örgüte maddi gelir sağlandığı yer almıştı.

Bu arada, Hakan Çakır cinayeti davasında duruşmayı provoke eden grubun telefon kayıtları halen mahkeme tarafından incelenirken, örgüt mensubu olduğu iddia edilen grubun çocukları duruşmayı provoke etmeleri için para verdiği de ileri sürülmüştü. Gazetemize konuşan baba Şahin Çakır "Bu sürecin bir ucu terör bağlantılarına kadar uzanmakta. Atlas Çağlayan cinayeti kapsamında şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerden birinin, oğlum Hakan Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında ifade verdiğini öğrendik" dedi.



