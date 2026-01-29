Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde tank sahasında alevlenme
Tüpraş, İzmit Rafinerisi'nde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.
Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.