Sahte polis ve savcılardan 8 milyon TL'lik vurgun: 11 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmada, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef aldıkları belirlendi.

MAĞDURLARIN GÜVEN DUYGULARINI İSTİSMAR ETTİLER

Kentte yaşayan 66 yaşındaki D.H., şüpheliler tarafından telefonla aranarak, polis ve savcı olduklarına inandırıldı.

Şüphelilerin mağdurun yaşı ve yalnızlığından kaynaklanan güven duygusunu istismar ederek baskı ve yönlendirme ile hareket ettirdikleri tespit edildi.

8 MİLYON TL VURGUN YAPTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bu yöntemle mağdura ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları, ayrıca yüklü miktarda para ve altını hem elden teslim aldıkları hem de banka hesapları üzerinden temin ettikleri ortaya çıktı.

Dolandırıcılık olayının toplam maddi boyutunun yaklaşık 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olayın planlı ve organize şekilde gerçekleştirilen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Nevşehir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.