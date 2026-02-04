2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
ABD İran'ın talebini kabul etti! Görüşme yeri değişti

İran, ABD ile cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan kritik nükleer müzakerelere günler kala, toplantının yeri ve formatında değişiklik yapılması talebinde bulunmuştu. Görüşmenin Umman'da yapılmasını isteyen İran'ın bu talebi ABD yönetimi tarafından kabul edildi. ABD Başkanı Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" dedi.

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da Cuma günü bir araya gelebileceğine dair Amerikan basınına haberler yansımıştı.

ABD KABUL ETTİ

İran, görüşmenin İstanbul yerine Umman'a taşınmasını talep etti. Trump yönetimi, İran'ın cuma günkü görüşmelerin Umman'a taşınması talebini kabul etti.

TRUMP: BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi.

"KENDİLERİYLE AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ"

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu. Trump, müzakereler kapsamında planlanan toplantıların yeri ve zamanı konusunda detay vermekten kaçındı.

