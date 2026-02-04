Epstein belgelerine göre 'pandemi' tasarlanmış

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, pek çok milyar dolarlık şirket sahibinin de adı geçiyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde adı geçen en önemli milyarderlerden biri de Microsoft'un kurucusu Bill Gates.

BELGEYİ GÖRENLER YAŞANANLARI SORGULAMAYA BAŞLADI

Bu belgelerden biri ise çok dikkat çekici bir tarih ve başlıkta Epstein'e gönderiliyor.

Covid-19 pandemisinden 5 sene evvel, yani 2015 yılında Jeffrey Epstein'e gönderilen bu mailin başlığı ise "Pandemilere Hazırlık".

Epstein'e gönderilen mailde "Talep edildiği üzere, pandemilere hazırlık konulu toplantı için taslak bir gündemi ekte bulabilirsiniz." denilerek, Epstein tarafından bu konuyla ilgili bir talep olduğu belirtiliyorken, mailin devamında, "Örneğin DSÖ (WHO) ve ICRC'nin (yani ortak markalama/co-branding yoluyla) sürece resmi olarak nasıl dahil edileceği gibi bir sonraki adımları konuşalım. Saygılarımla, umarım bunu başarabiliriz!" cümleleriyle mail sona eriyor.

BİLL GATES İLE İLGİLİ BAŞKA BİR İDDİA DAHA VAR

Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verildi.

Gates'in sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates daha önce yaptığı açıklamalarda kocasının Epstein ile olan bağından derin bir rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.