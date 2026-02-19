Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Altında gözler ABD verisinde
Altında gözler ABD verisinde
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Dünya

Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

İngiltere'de Andrew Mountbatten-Windsor, "kamu görevini kötüye kullanma" soruşturması kapsamında Norfolk'ta gözaltına alındı. Berkshire ve Norfolk'taki adreslerinde aramalar devam ederken, emniyet yetkilileri aktif soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptı

Haber Giriş : 19 Şubat 2026 13:26, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 13:27
Yazdır
Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

Birleşik Krallık'ta kamu görevini kötüye kullanma (misconduct in public office) iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un gözaltına alındığı bildirildi.

Oksijen'in BBC'den aktardığına göre, 60'lı yaşlardaki şüpheli bugün (19 Şubat) Norfolk'ta gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Berkshire ve Norfolk'taki bazı adreslerde aramaların sürdüğü, şüphelinin ise halen gözaltında bulunduğu belirtildi.

Polis: Soruşturmanın bütünlüğünü korumalıyız

Yetkililer, ulusal rehberlik gereği gözaltına alınan kişinin adının resmi olarak açıklanmayacağını vurguladı. Ayrıca davanın aktif bir soruşturma sürecinde olduğu hatırlatılarak, yapılacak yayınlarda mahkemeye saygısızlık (contempt of court) riski konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Thames Valley Polisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yürütülen soruşturma kapsamında bugün (19/2), Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkek kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınmıştır ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır.

Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır.

Ulusal rehber doğrultusunda gözaltına alınan kişinin adını açıklamayacağız. Ayrıca bu davanın artık aktif olduğunu hatırlatır, mahkemeye saygısızlık teşkil etmemesi için yapılacak yayınlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularız."

Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright ise şunları söyledi:

"Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış bulunuyoruz.

Bu iddia edilen suçu araştırırken, soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir.

Bu davaya yönelik önemli kamu ilgisinin farkındayız ve uygun zamanda güncellemeler sağlayacağız."

Sandringham'da polis araçları görüldü

Andrew Mountbatten-Windsor'un, Windsor'daki konutundan ayrıldıktan sonra yaşamını sürdürdüğü Norfolk'taki Sandringham bölgesinde sabah saatlerinde plakasız olduğu değerlendirilen polis araçlarının görüldüğü bildirildi.

Hangi emniyet biriminin gözaltı işlemini gerçekleştirdiği ve işlemin tam olarak nerede yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

İlk kez gözaltına alındı

Bu gelişme, daha önce hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle çok sayıda iddiayla gündeme gelen eski prens hakkında ilk gözaltı işlemi olması bakımından dikkat çekiyor.

BBC'nin canlı bloğuna göre Andrew Mountbatten-Windsor ise bugüne kadar yöneltilen tüm suçlamaları "kesin ve kararlı bir şekilde" reddetmişti.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber