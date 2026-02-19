Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

Birleşik Krallık'ta kamu görevini kötüye kullanma (misconduct in public office) iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un gözaltına alındığı bildirildi.

Oksijen'in BBC'den aktardığına göre, 60'lı yaşlardaki şüpheli bugün (19 Şubat) Norfolk'ta gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Berkshire ve Norfolk'taki bazı adreslerde aramaların sürdüğü, şüphelinin ise halen gözaltında bulunduğu belirtildi.

Polis: Soruşturmanın bütünlüğünü korumalıyız

Yetkililer, ulusal rehberlik gereği gözaltına alınan kişinin adının resmi olarak açıklanmayacağını vurguladı. Ayrıca davanın aktif bir soruşturma sürecinde olduğu hatırlatılarak, yapılacak yayınlarda mahkemeye saygısızlık (contempt of court) riski konusunda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Thames Valley Polisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yürütülen soruşturma kapsamında bugün (19/2), Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkek kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınmıştır ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde aramalar yapılmaktadır.

Söz konusu kişi şu anda polis gözetiminde tutulmaktadır.

Ulusal rehber doğrultusunda gözaltına alınan kişinin adını açıklamayacağız. Ayrıca bu davanın artık aktif olduğunu hatırlatır, mahkemeye saygısızlık teşkil etmemesi için yapılacak yayınlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularız."

Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright ise şunları söyledi:

"Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kamu görevinde suistimal iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış bulunuyoruz.

Bu iddia edilen suçu araştırırken, soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız önemlidir.

Bu davaya yönelik önemli kamu ilgisinin farkındayız ve uygun zamanda güncellemeler sağlayacağız."

Sandringham'da polis araçları görüldü

Andrew Mountbatten-Windsor'un, Windsor'daki konutundan ayrıldıktan sonra yaşamını sürdürdüğü Norfolk'taki Sandringham bölgesinde sabah saatlerinde plakasız olduğu değerlendirilen polis araçlarının görüldüğü bildirildi.

Hangi emniyet biriminin gözaltı işlemini gerçekleştirdiği ve işlemin tam olarak nerede yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

İlk kez gözaltına alındı

Bu gelişme, daha önce hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle çok sayıda iddiayla gündeme gelen eski prens hakkında ilk gözaltı işlemi olması bakımından dikkat çekiyor.

BBC'nin canlı bloğuna göre Andrew Mountbatten-Windsor ise bugüne kadar yöneltilen tüm suçlamaları "kesin ve kararlı bir şekilde" reddetmişti.

Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.