Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski Görele Belediye Başkanından şikayetçi olan çocuğa otomobil çarptı

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2026 07:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 07:02
Yazdır
Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde T.T'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan T.T, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Öte yandan, yaralı T.T'nin, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber