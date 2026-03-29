1 Nisan'da dijital devrim başlıyor: 4.5G'ye veda, ışık hızına merhaba!
Tarımda destek paketi netleşti: Planlı üretim yapanın mazotu devletten!
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
Ankara'dan İsrail'e 'PKK-PJAK' resti: Suriye gibi müdahale ederiz!

İsrail'in, terör örgütleri PKK ve PJAK'ı İran savaşında "kara gücü" olarak kullanma planı Türkiye'nin çok yönlü diplomasisiyle boşa çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı kritik görüşmenin ardından, MİT ve Dışişleri heyetleri Kuzey Irak'a çıkarma yaparak "Suriye gibi müdahale ederiz" mesajını iletti. Süreçte İmralı üzerinden Kandil'e gönderilen "İsrail'in oyununa gelmeyin" uyarısı, bölgedeki dengeleri değiştirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Mart 2026 07:28, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 07:29
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sırasında Mossad'ın Irak'ın kuzeyindeki PKK ile İran içindeki terör örgütü uzantılarını vekil güç olarak kullanma planı Türkiye'nin girişimleri ile çöktü.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren İsrail, terör örgütleri PKK ve PJAK'ı İran'a karşı kara gücü olarak konumlandırmak istedi. Mossad aracılığı ile örgüt yöneticileri ile temasa geçildi. Hem Kuzey Irak'ta hem de İran tarafında hareketlilik başlayınca, Türkiye hızla devreye girdi. Bu andan itibaren Türkiye'nin tavrı dört koldan taraflara iletildi.

ERDOĞAN TRUMP'I UYARDI

İlk aşamada Mart başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına kesin bir dille itiraz ettiği ve Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğü konusunda tutumunun net olduğunu söylediği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ VE MİT DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde güvenlik bürokrasisi ile bazı AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İran savaşı konusunda yaptıkları değerlendirmede İsrail'in terör örgütlerini İran savaşına dahil etme planının nasıl engellendiği gündeme geldi.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Kuzey Irak yönetimi ve Irak merkezi hükümeti ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin tutumunun net bir dille ifade edildiği öğrenildi.

IRAK'A HEYET GİTTİ

İsrail'in planı doğrultusunda Kürt grupların İran'a yönelik bir saldırı başlatması durumunda Türkiye'nin buna sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği taraflara iletildi. Ayrıca Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı, MİT ve bazı siyasilerin yer aldığı bir heyet Kuzey Irak'a gitti.

SURİYE GİBİ YAPARIZ

Yapılan görüşmelerde, taraflara örgütün bu işin içine girmesi durumunda Türkiye'nin müdahale edeceği söylendi ve "Suriye'de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır" mesajı verildi. Türkiye'nin tavrının bu konunda net olduğu ortaya konuldu.

KANDİL'E ÖCALAN AYARI

Öte yandan, bu süreçte PKK elebaşı Öcalan'ın da devreye sokulduğu öğrenildi. Öcalan'dan Kandil'e İran konusunda kesinlikle müdahil olunmaması mesajı gitti.

Öcalan'ın, "İsrail'in oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunduğu belirtildi.

