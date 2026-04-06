Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in İçişleri Bakanlığı onayıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından, şehrin yönetimi geçici olarak Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'a emanet edildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla yayımlanan kararda, belediye meclisi yeni başkanvekilini seçene kadar tüm iş ve işlemlerin Hulusi Doğan koordinesinde yürütüleceği bildirildi.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçilene
kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'na görevlendirildiğini açıkladı.
Mustafa Bozbey'in İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevinden uzaklaştırılmasının
ardından Bursa Valiliği tarafından yayımlanan resmi yazıya göre, 04 Nisan 2026
tarihli ve ilgili onay doğrultusunda alınan kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun
45'inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'nda geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın görevlendirildiği
bildirildi.
Valilik yazısında, belediye başkanlığı görev ve işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirmenin yapıldığı belirtilirken, kararın ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiği ifade edildi. Söz konusu yazı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.