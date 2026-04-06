Başsavcılık'tan Marmara Cezaevi'nde 'işkence ve kötü koşul' iddialarına yanıt

Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplandı
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplandı
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başsavcılık'tan Marmara Cezaevi'nde 'işkence ve kötü koşul' iddialarına yanıt

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarında tutuklulara yemek verilmediği ve hijyen sorunları yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, 1208 metrekarelik alanda 300 kişi kapasiteli modern nezarethanelerin bulunduğu belirtilirken, tutuklulara akşam öğünlerinde sıcak yemek verilmesi uygulamasına geçildiği duyuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 18:00, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 17:59
Yazdır
Başsavcılık'tan Marmara Cezaevi'nde 'işkence ve kötü koşul' iddialarına yanıt

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonlarında tutuklulara yönelik olumsuz koşullar bulunduğu yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşmasında söz alan bir sanığın beyanına dayanılarak, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan duruşma salonlarında devam eden yargılamalarda, tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin pislik içinde olduğu, işkence yapıldığı, jiletle kesilmiş peynirle sandviç verildiği, oturulan yerlerin çok kötü durumda olduğu" yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, başsavcılığın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonlarının, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanıldığı kaydedildi.

Duruşma salonlarının bulunduğu binada 1208 metrekare alanda 3 erkek, 3 kadın olmak üzere 6 adet toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunduğu aktarılan açıklamada, bu alanda daimi olarak 2 infaz koruma memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ila 200 arası jandarma personelinin görev yaptığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde duruşma saatlerine bağlı olarak, tutukluların akşam öğününün, kampüs genel yemekhanesinden temin edilen sıcak yemek ile verilmesi uygulamasına başlanılmıştır. Öte taraftan birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürüttüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak, öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber