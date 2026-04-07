Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ana sayfaHaberler Magazin

İsrail'den Eşref Rüya oyuncusu Sevindik'e tehdit

KANAL D'nin sevilen dizisi 'Eşref Rüya'nın oyuncusu Görkem Sevindik, Filistinli esirlerle ilgili sanal medya hesabından yaptığı paylaşımı nedeniyle İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 23:30, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 04:33
Yazdır
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş, körfez ülkelerini de etkisi altına alırken İsrail bir yandan Lübnan'a saldırmaya diğer taraftan da Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz zulümlerine devam ediyor.

İSRAİL MECLİSİ'NİN KARARI

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria'daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

OYUNCU GÖRKEM SEVİNDİK DURUMA KAYITSIZ KALMADI

Kanal D'de çarşamba akşamları yayınlanan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan TİMSBİ imzalı 'Eşref Rüya'da 'Kadir Baba' rolüne hayat veren Görkem Sevindik sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 bin Filistinli mahkümun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk." ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK NE ZAMAN AYAĞA KALKACAK?'

Sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Görkem Sevindik, "İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara." dedi.

PROVOKATİF VİDEO

Oyuncu Sevindik'in bu paylaşımı, İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Provakatif açıklamalarıyla dikkat çeken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik'e yanıt vererek "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" paylaşımı yaptı.

DİJİTAL SAVAŞLAR

Bunun üzerine İsrail politikalarını savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Kadir Baba'ya tehdit mesajları atarken diziye de boykot çağrısı yaptı. Türk dijital medya kullanıcıları ise İsrail gündemli bu tartışmaya Görkem Sevindik'in yanında olarak destek verdi.

'EMPATİ YAPTIM'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, "Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim" dedi.

'TEPKİMİN ARKASINDAYIM'

Sevindik, "Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım. Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaş karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber