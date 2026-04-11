Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile devam eden gerilime ilişkin savaşın süreceğini belirterek, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2026 22:49, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 22:50
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslamabad'da müzakere süreci devam ettiği sırada dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İran ile olan savaşı devam ettireceğini ilan eden Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan sözler sarf etti.
Netanyahu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelerine yer verdi:
"Benim liderliğim altında İsrail, İran'ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan'ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti"