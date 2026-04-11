Bolu Belediyesi soruşturmasında 4 tutuklama

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Haber Giriş : 11 Nisan 2026 07:30, Son Güncelleme : 11 Nisan 2026 08:30
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in savcılık sorguları tamamlandı.

Öte yandan şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken Tanju Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Ali Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

