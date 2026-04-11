İsmail Saymaz'dan canlı yayında Özkan Yalım tepkisi

Açıklamalarında Bornova Belediyesi'ne de dikkat çeken İsmail Saymaz, liyakatsiz atamaların ve denetimsizliğin siyasi sorumluluğuna değindi. Söz konusu personelin devamsızlık yapmasına rağmen görevde tutulmasını eleştiren Saymaz, denetim mekanizmalarının işletilmemesinin büyük bir yönetsel hata olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Bunun hiçbir yönüyle kabul edecek tarafı yoktur. Özkan Yalım sevgilisini alıp önce kendi belediyesine sonra Bornova'ya yerleştirerek hem suç işlemiştir hem bir siyasi ahlaksızlığa imza atmıştır.

Bornova Belediye Başkanı açısından da bunun takibi yapılması gerekirdi. İşe alınmışsa bile en azından işin takibinin yapılması ve devamsızlık görüldüğünde işten çıkarılması gerekirdi. Burada devamsızlığı tespit etmişler ancak gereğini yapmamışlar. Burada da onların da büyük bir hatası var."