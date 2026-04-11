Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, görünümü "Pozitif"ten "Stabil"e düşürdü.

Raporda, "Görünüm revizyonu, İran savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) lirayı desteklemek için gerçekleştirdiği müdahalelerle uluslararası rezervlerde yaşanan belirgin düşüşü yansıtıyor" denildi. Fitch, döviz müdahalelerinin 50 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

Kurum ayrıca, çatışmanın uzaması halinde Türkiye'nin dış finansman dengesi ve enflasyon görünümü üzerinde ek baskı oluşabileceğine dikkat çekti.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Fitch, Türkiye'nin not görünümünün revize edildiği kararla birlikte, Türkiye'ye ilişkin tahminlerini de güncelledi. Cari açık/GSYH tahmini 2026 için %2,5, 2027 için %2,9 olurken, 2026 sonu için reel politika faizi tahmini %5,5, 2027 sonu için %2, 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan arttırılarak %27'ye çıkarıldı, 2027 sonu enflasyon tahmini %21 oldu. 2026 hafta sonu büyüme tahmini %3,6, riskler aşağı yönlü olurken, 2027 sonu büyüme tahmini %4,2 olarak açıklandı.

Fitch takviminde bu hafta Türkiye'nin notu için bir güncelleme yer almıyordu. Kredi derecelendirme kuruluşları, gerek gördükleri zamanlarda ya da ülkelerin makroekonomik görünümlerinde önemli değişiklikler oluştuğunda takvim dışı güncelleme kararı alabiliyorlar.