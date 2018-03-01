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Gizli sanık: Yaptıklarını adam gibi anlatsınlar

Gizli tanık: - "(Bazı sanıklarla ilgili) Ben onlarla ilgili her şeyi anlattım onlar da çıksın adam gibi anlatsın yaptıklarını. Yurt dışına çıkış bilgilerini incelerseniz yaptıklarını çözersiniz"
01 Mart 2018 20:37
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Gizli sanık: Yaptıklarını adam gibi anlatsınlar

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen "Işık" lakaplı gizli tanık, tutuksuz sanık T.B'nin FETÖ'nün önde gelen mensuplarından biri olduğunu ileri sürerek "Onu, o zaman hoca efendi dediğimiz Fetullah Gülen evlendirdi. Tutuklu sanık Sami Şentürk'ün cemaate yurt bağışladığını benimle birlikte mütevelli heyetinde olduğundan biliyorum." dedi.

- "Adam gibi anlatsınlar yaptıklarını"

Sanık Şentürk'ün, yurdu babası adına yaptırıp bağışladığını söyleyen gizli tanık, şunları anlattı:

"Sami Şentürk'ün Gülen için yaptırdığı söylenen ve basından duyduğum o villada hiç toplantıya katılmadım. Tutuksuz sanık M.K. her ay 150 bin lira himmet adı altında para ödüyordu, bunu da eski vali Şahabettin Harput'un da olduğu toplantılarda övünerek söylerdi. Ben savcılıkta M.K. hakkında söylediklerimi şu an hatırlamıyorum. Örgüte ait kapatılan BUGİAD görevi dışında örgütün sözde il imamı Cansun Sarıyıldız'ın verdiği görevleri harfiyen yerine getirirdi. Ben onlarla ilgili her şeyi anlattım. Onlar da çıksın adam gibi anlatsın yaptıklarını. Yurt dışına çıkış bilgilerini incelerseniz yaptıklarını çözersiniz."

- "AK Parti'ye oy verilmeyeceğini söylüyorlardı"

Gizli tanık Işık, tutuksuz sanıklardan A.K.T'nin Yıldırım ilçesindeki bir okulda yapılan sohbet adı altındaki toplantılarda bulunduğunu ancak sanık hakkında 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığını bilmediğini vurguladı.

Gizli tanık, A.K.T'nin Kestane Pazarında Gülen tarafından yetiştirildiği iddiasına ilişkin olarak da "Bu şekilde anlattıklarım duyuma dayalıdır. Örgütün sözde il imamı Cansun Sarıyıldız'ı bile görevden alabilecek pozisyonda olabileceğini duymuştum. Zaten bu hareketin devlete karşı hareketlerini görünce bıraktım. Sohbetlerde mütevelli heyetinde bulunanlar AK Parti'ye oy verilmeyeceğini söylüyordu. Her mütevelli 150 kişiyi etkileyip bu partiye oy vermemesini sağlayacaktı." ifadelerini kullandı.

Örgütün Kırgızistan'a düzenlediği geziye bazı milletvekillerinin katıldığını anımsadığını belirten gizli tanık, "CHP'den bir kişi vardı galiba. Gezide bize hizmetin her kulvarını gezdirdiler. Tutuklu sanık Ali Fuat Er'in Afganistan gezisinde ne konuştuğunu hatırlamıyorum. Ben Ali Fuat Er'in örgüte ait kapatılan Bahar Hastanesinin mütevelli heyetinde olup olmadığını hatırlamıyorum. Ali Fuat Er cemaate yardım etmeseydi o görevde ne işi vardı? Er'in bürokratik isimlerle ilgilendiğini bizzat kendi ağzından duydum. 17-25 Aralık'tan sonra mütevelli heyeti değişti mi bilmiyorum. Ama öncesinde kim çıkmak isterse çıkıyor yerine yenisi geliyordu. Örgüt para istemiyordu herkes maddi durumu kadar yardım edebiliyordu." beyanında bulundu.

Duruşma yarın da devam edecek.
Anadolu Ajansı
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