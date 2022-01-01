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Mandalar, Eksi 10 Derece Soğukta, Göl Tabanındaki Yosunlarla Besleniyor

Van?ın Çaldıran ilçesinde mandalar, gündüzleri sıcaklığın eksi 10 derecelere kadar düştüğü bölgede her gün Kaz Gölü'ne getiriliyor. Mandalar, gün boyunca göl tabanındaki yosunları yiyerek besleniyor.

  1. Van?da son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Van?da son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya, hayatı olumsuz etkiliyor.

  2. 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece ile 'Türkiye'nin en soğuk yeri' olarak kayıtlara geçen Van'ın Çaldıran ilçesinde, yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklığı gündüzleri eksi 10, geceleri eksi 25 dereceye kadar düşüyor.

    9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece ile 'Türkiye'nin en soğuk yeri' olarak kayıtlara geçen Van'ın Çaldıran ilçesinde, yeni yılın ilk günlerinde hava sıcaklığı gündüzleri eksi 10, geceleri eksi 25 dereceye kadar düşüyor.

  3. Soğuk hava nedeniyle ilçede dereler dondu, ağaçlarda buz ve kırağı oluştu.

    Soğuk hava nedeniyle ilçede dereler dondu, ağaçlarda buz ve kırağı oluştu.

  4. ?ET VE SÜTÜNÜN ŞİFA OLDUĞU SÖYLENİYOR? Mandaları göle getiren Şeyma Beyazsu, "Mandaların süt ve yoğurdu çok lezzetli, et ve sütünün şifa olduğu da söyleniyor. Mandaları fazla otla beslemiyoruz. Gölde yosunla besleniyorlar. Her gün sabah 09.00'da bırakıyoruz, akşam 17. 00'ye kadar gölde kalıyorlar" dedi.

    ?ET VE SÜTÜNÜN ŞİFA OLDUĞU SÖYLENİYOR? Mandaları göle getiren Şeyma Beyazsu, "Mandaların süt ve yoğurdu çok lezzetli, et ve sütünün şifa olduğu da söyleniyor. Mandaları fazla otla beslemiyoruz. Gölde yosunla besleniyorlar. Her gün sabah 09.00'da bırakıyoruz, akşam 17. 00'ye kadar gölde kalıyorlar" dedi.