Mandalar, Eksi 10 Derece Soğukta, Göl Tabanındaki Yosunlarla Besleniyor

?ET VE SÜTÜNÜN ŞİFA OLDUĞU SÖYLENİYOR? Mandaları göle getiren Şeyma Beyazsu, "Mandaların süt ve yoğurdu çok lezzetli, et ve sütünün şifa olduğu da söyleniyor. Mandaları fazla otla beslemiyoruz. Gölde yosunla besleniyorlar. Her gün sabah 09.00'da bırakıyoruz, akşam 17. 00'ye kadar gölde kalıyorlar" dedi.