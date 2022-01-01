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Tarihi Rivayet Hayat Buldu

Osmanlı'nın savaş meydanında şehit olan tek padişahı Sultan 1. Murat'ın Bursa'daki türbesinin önüne nar ağacı dikildi.

  1. Tarihi ve kültürel miras yatırımları ile Bursa'nın ecdat emanetlerine sahip çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı'nın 3'üncü padişahı Sultan 1. Murat'la ilgili bir rivayeti, gerçeğe dönüştürdü. Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olan, padişahlığı süresince girdiği tüm savaşları kazanan 1. Murat, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken Sırp asker Miloş Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edilmişti. İç organları Priştine Mazgit köyüne gömülen 1. Murat için buraya Padişah Yıldırım Bayezid tarafından 14'üncü yüzyılda türbe inşa ettirilirken, naaşı ise Bursa'ya getirilip, halen türbesinin olduğu yere defnedilmişti. Rivayetlere göre; Kosova?da şehit olan Murat Hüdavendigar?ın orada dayandığı bir nar ağacı, toprağı ile birlikte Bursa?ya getirip türbenin yanına dikilmiş. Meyveleri iri ve ekşi olan bu ağaç zamanla kuruyup gitmiş.  Çok sonraları Bursa Müftülerinden&#8232;Uşakizade Hacı İbrahim Efendi, Molla Fenari?nin torunu Ahmet Efendiye bu nar ağacından bahsetmiş ve araştırmalar sonucunda bu ağacın ufak bir dalı bulunmuş.

    Tarihi ve kültürel miras yatırımları ile Bursa'nın ecdat emanetlerine sahip çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı'nın 3'üncü padişahı Sultan 1. Murat'la ilgili bir rivayeti, gerçeğe dönüştürdü. Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olan, padişahlığı süresince girdiği tüm savaşları kazanan 1. Murat, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken Sırp asker Miloş Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edilmişti. İç organları Priştine Mazgit köyüne gömülen 1. Murat için buraya Padişah Yıldırım Bayezid tarafından 14'üncü yüzyılda türbe inşa ettirilirken, naaşı ise Bursa'ya getirilip, halen türbesinin olduğu yere defnedilmişti. Rivayetlere göre; Kosova?da şehit olan Murat Hüdavendigar?ın orada dayandığı bir nar ağacı, toprağı ile birlikte Bursa?ya getirip türbenin yanına dikilmiş. Meyveleri iri ve ekşi olan bu ağaç zamanla kuruyup gitmiş.  Çok sonraları Bursa Müftülerinden Uşakizade Hacı İbrahim Efendi, Molla Fenari?nin torunu Ahmet Efendiye bu nar ağacından bahsetmiş ve araştırmalar sonucunda bu ağacın ufak bir dalı bulunmuş.

  2. Rivayet gerçek oldu<br> Bursa Büyükşehir Belediyesi de Osmanlı'nın 3'üncü padişahı Sultan 1. Murat'la ilgili bu rivayeti gerçeğe dönüştürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törende 1. Murat'ın türbesinin yanına sembolik olarak bir nar ağacı dikildi. Önce türbeyi ziyaret edip, padişahın ruhuna dua eden  Başkan Aktaş, daha sonra nar ağacını da kendi elleri ile dikip, can suyunu da kendisi verdi. Başkan Aktaş, "Her bir karışı ecdat kanıyla sulanmış, şehit kanlarıyla sulanmış, yine manevi büyüklerimizin her bir karışına imza attığı Bursa'mızda onların huzurunda olmak bizler için büyük bir şeref ve onur. Bu vesileyle de rabbim şefaatlerine bizleri de nail eylesin inşallah" dedi.

    Rivayet gerçek oldu
    Bursa Büyükşehir Belediyesi de Osmanlı'nın 3'üncü padişahı Sultan 1. Murat'la ilgili bu rivayeti gerçeğe dönüştürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törende 1. Murat'ın türbesinin yanına sembolik olarak bir nar ağacı dikildi. Önce türbeyi ziyaret edip, padişahın ruhuna dua eden  Başkan Aktaş, daha sonra nar ağacını da kendi elleri ile dikip, can suyunu da kendisi verdi. Başkan Aktaş, "Her bir karışı ecdat kanıyla sulanmış, şehit kanlarıyla sulanmış, yine manevi büyüklerimizin her bir karışına imza attığı Bursa'mızda onların huzurunda olmak bizler için büyük bir şeref ve onur. Bu vesileyle de rabbim şefaatlerine bizleri de nail eylesin inşallah" dedi.

  3. Başkan Aktaş, daha sonra Murat Hüdavendigar Camii önünde vatandaşlara salep ikram edip. onlarla sohbet etti.

    Başkan Aktaş, daha sonra Murat Hüdavendigar Camii önünde vatandaşlara salep ikram edip. onlarla sohbet etti.