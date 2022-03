Tarihi Rivayet Hayat Buldu

Rivayet gerçek oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Osmanlı'nın 3'üncü padişahı Sultan 1. Murat'la ilgili bu rivayeti gerçeğe dönüştürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törende 1. Murat'ın türbesinin yanına sembolik olarak bir nar ağacı dikildi. Önce türbeyi ziyaret edip, padişahın ruhuna dua eden Başkan Aktaş, daha sonra nar ağacını da kendi elleri ile dikip, can suyunu da kendisi verdi. Başkan Aktaş, "Her bir karışı ecdat kanıyla sulanmış, şehit kanlarıyla sulanmış, yine manevi büyüklerimizin her bir karışına imza attığı Bursa'mızda onların huzurunda olmak bizler için büyük bir şeref ve onur. Bu vesileyle de rabbim şefaatlerine bizleri de nail eylesin inşallah" dedi.