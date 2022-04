Darwin'in Kayıp Not Defterleri, Gizemli Bir Şekilde Bulundu

İKİ NOT DEFTERİ NASIL KAYBOLDU? Darwin?in not defterleri, ilk olarak Özel Koleksiyon Hazine Odası?ndan (en nadide ve en değerli eşyaların tutulduğu) fotoğraf çekimi için Eylül 2000'de çıkartılmış ve Ocak 2001?de rutin kontroller sırasında defterlerin bulunduğu kutunun Hazine Odası?ndaki her zamanki yerine konulmadığı tespit edilmişti.