Tost Makinesinde Yapabileceğiniz 4 Pratik Tarif
Hızlı ve pratik bir şekilde atıştırmalık hazırlamayı sevenler için tost makinesinde hızlıca yapabileceğiniz tarifleri sizlerin beğenisine sunuyoruz.
-
1-TOST MAKİNESİNDE WAFFLE TARİFİ: Waffle yapmak istiyorum ama waffle makinem yok diyenler için, tost makinesiyle kolay waffle yapımını sizlerle paylaşıyoruz. İçi yumuşak, dışı çıtır çıtır bir waffle'a kim hayır diyebilir ki? Üstelik yalnızca 20 dakika da sofralardaki yerini alıyor.
-
MALZEMELER
1 su bardağı un 1 su bardağı süt 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı sıvı yağ (tost makinesi için) 1 paket vanilin 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Üzeri için;
Kakaolu fındık kreması, Çilek, Böğürtlen, Muz, Orman meyveleri, Dondurma,
-
Öncelikle waffle hamuru için şeker, süt ve yumurtayı geniş bir kaseye alın ve karıştırın. Karışımın üzerine un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin. Malzemeleri özdeşleşinceye kadar çırpın. Tost makinesinin sıcaklığını orta dereceye ayarlayın. Sıvı yağ yardımıyla tost makinesini yağlayın. Karışımdan bir kepçe alarak tost makinesinin ortasına dökün. Makinenin kapağını kapatarak pişmeye bırakın. Yaklaşık 10 dakika sonra pişen ve rengini alan waffle'ı makineden alarak kenarda bekletin. Kalan harcı da sırasıyla ekleyerek waffle hamuru yapımında kullanın. Waffle'ın içerisini sevdiğiniz malzemelerle tatlandırın. Afiyet olsun...
-
2-PATATES TOSTU TARİFİ: Hem pratik hem lezzetli hem de doyurucu olan patates tostunu çok seveceksiniz. İnanılmaz pratik, kap kacak kirletmeyecek, leziz bir tarif. Patates tostu özellikle çocukların severek yedikleri bir kahvaltılık.
-
MALZEMELER
3 adet patates rendelenmiş 1 çay bardağı kaşar peynir 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığının ucuyla karabiber 1 çay kaşığının ucuyla kimyon 1 çay kaşığının ucuyla kekik 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığının ucuyla pul biber 1 yemek kaşığı çörek otu ve susam
-
YAPILIŞI Bir kasede patatesi iri tarafıyla rendeleyin. İçine bütün baharatları ve zeytinyağını ekleyin ve elinizle karıştırın. Kaşarı rendeleyin. Yağlı kağıdı tost makinasının iki tarafını kaplayacak şekilde kaplayın ve makineye yerleştirin. Tost makinasına patates rendesi karışımının yarısını yerleştirin bastırarak koyun.Orta kısmına kaşar rendesini serpin. Üstüne yeniden patates karışımını koyup bastırın. Üstüne yağlı kağıdı kapatın. Tost makinanızı çalıştırın. Üstünü kapatın. 10-15 dakika pişirin. Ucundan tadarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer çıtır istiyorsanız bastırıp üstü kızarana kadar pişirin. Yağlı kağıtla alarak servis tabağına alın. İstediğiniz şekilde dilimleyin. Afiyet olsun...
-
3- TOST MAKİNESİNDE BÖREK TARİFİ: İçi yumuşak dışı çıtır, lezzetli lokmalık bir börek olsun. Yapımı zorlamasın, sofrayı hazırlayana kadar kahvaltıya yetişsin. Yufka, peynir, maydanoz, iç sosu ile bildiğin börek aslında. Değişen şey piştiği yer. Bu börek tost makinesinde pişiyor.
-
MALZEMELER
4 yemek kaşığı yoğurt (çırpılmış) 2 adet yumurta 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 çay kaşığı tuz 2 adet yufka 100 gram süzme peynir 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri 1/2 demet maydanoz
-
Çırpılmış yoğurt, tuz, yumurtalar ve sıvı yağı bir kasede çırpın. Yufkanın birini tezgaha serin ve bir küçük kepçe yardımı ile sostan alarak üzerinde gezdirin. Bir fırça ile sosu yufkanın her yerine sürün. Süzme peynirin bir kısmını yufkanın her yerine eşit gelecek şekilde dağıtın. Üzerine diğer yufkayı serin. Sosla ıslatın ve fırça ile sosu yufkanın her yerine sürün. Rendelenmiş kaşar peynirini, yufkanın her yerine gelecek şekilde serpin. Kalan süzme peyniri de dağıtın. Son olarak peynirlerin üzerine doğranmış maydanozları serpin. Yufkayı rulo şeklinde sarın. 2 parmak kalınlığında dilimlere ayırın. Bir tost makinesine pişirme kağıdı serin. Üzerine dilimler halindeki yufkaları alın. Makinenin tam kapanmaması için tost makinesine bir mutfak gereci koyun. 20 dakika bu şekilde pişirin. Makineden dilimler halindeki börekleri alıp, dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
-
4- TOST MAKİNESİNDE LAHMACUN TARİFİ: Böylesine pratik bir lahmacunun bu kadar lezzetli olmasına inanamayacaksınız! Tost makinasında lahmacun tarifinin yapılışı o kadar kolay ki, yaparken ortalık hiç dağılmayacak emin olun. Ocak ile uğraşmadan, fırın başında beklemeden ve evi kokutmadan sizlerde lahmacun yapabilirsiniz.
-
MALZEMELER
1 paket lavaş ekmeği 200-250 gram kıyma 1 adet rendelenmiş soğan 1 adet rendelenmiş domates 2 adet ince doğranmış yeşil biber 1 adet ince doğranmış kırmızı biber 1 çay kaşığı kırmızı biber 1 çay kaşığı karabiber Tuz İnce kıyılmış maydanoz 2 adet limon
-
YAPILIŞI Kıymayı soğan, domates, biber ve baharatlar ile karıştırıp iyice yoğurun. Lavaşların üzerine orta büyüklükte bir kase yerleştirip bıçak ile kesin. istediğiniz büyüklüğe göre kase tercih edebilirsiniz. Ellerinizi suyla biraz ıslatın. Lavaşların üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan koyup parmaklarınızla baskı uygulayarak lavaşın üzerine yapışmasını sağlayın. Tost makinesini iyice ısıtın. Tost makinesinin altına lavaşlar yapışmasın diye yağlı kağıt serin. Hazırladığınız fındık lahmacunları kağıdın üzerine yerleştirin. ahmacunların üstüne de yağlı kağıt koyarsanız iç harcının tost makinesine yapışmasını engellersiniz.
-
10-15 dakika kadar düşük ayarda pişirin. Pişen lahmacunları bir tabağa alıp maydanoz ve limon ile servis edin. Afiyet olsun...