Tost Makinesinde Yapabileceğiniz 4 Pratik Tarif

Çırpılmış yoğurt, tuz, yumurtalar ve sıvı yağı bir kasede çırpın. Yufkanın birini tezgaha serin ve bir küçük kepçe yardımı ile sostan alarak üzerinde gezdirin. Bir fırça ile sosu yufkanın her yerine sürün. Süzme peynirin bir kısmını yufkanın her yerine eşit gelecek şekilde dağıtın. Üzerine diğer yufkayı serin. Sosla ıslatın ve fırça ile sosu yufkanın her yerine sürün. Rendelenmiş kaşar peynirini, yufkanın her yerine gelecek şekilde serpin. Kalan süzme peyniri de dağıtın. Son olarak peynirlerin üzerine doğranmış maydanozları serpin. Yufkayı rulo şeklinde sarın. 2 parmak kalınlığında dilimlere ayırın. Bir tost makinesine pişirme kağıdı serin. Üzerine dilimler halindeki yufkaları alın. Makinenin tam kapanmaması için tost makinesine bir mutfak gereci koyun. 20 dakika bu şekilde pişirin. Makineden dilimler halindeki börekleri alıp, dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...