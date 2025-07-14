Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu.
Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası
mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden 34 DCK 849 ve 34 DKT 578 plakalı
otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle
34 DKT 578 plakalı otomobil, tırın düşen dorsesinin altında kaldı. Otomobil
paramparça oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde sıkışanları kurtarmak
için çalışma başlattı. Otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları
hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü ise hastanede tedavi altına
alındı.
Feci kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Tırın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen tır sürücüsü Şahin K'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.