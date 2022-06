Bursa'nın 'En Çevrecileri' Ödüllendirildi

Her alanda 'yeşil' Bursa

Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri ile hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre problemlerinin günümüzde dünyanın önemli gündem maddesi olduğunu söyledi. İklim değişikliği ile ilgili farkındalığın topluma yayılması ve bilinç düzeyinin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Aktaş, 'Bursa?mızın her geçen gün daha yaşanabilir ve sağlıklı hâle gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, doğası ile anılan Bursa'yı her alanda yeşil olarak tanıtmaktır. Bu özelliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. 'Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması' ile Bursa'da çevre alanında yapılan iyi uygulamaların özendirilmesi ve çevresel farkındalığın artırılmasını hedefledik. Bu projelerin ortaya çıkartılarak paydaşlar arasında sinerjinin oluşturulması, kentimizin çevre ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi önemlidir. Sanayi ile büyüyen, sanayi ile gelişen ama yeşil özelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen, aksine bu özelliğini daha da belirginleştiren Bursa olma hayaliyle, paydaşlarımıza ve destek veren kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.