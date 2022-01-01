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Ünlülerin Akılalmaz Servetleri Şoke Etti!

Bazılarını sahnede bazılarını ise televizyonda görmeye alıştığımız yada internet fenomeni olarak karşımıza çıkan ünlülerin servetleri adeta dudak uçuklatan cinsten. İşte merak edilen ünlü isimlerin servetleri...

  1. Geçtiğimiz yıllara göre konserlerin de dizi film sektörünün de revaçta olduğu son zamanlarda gündemi yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları bazı ünlü ya da fenomenlerin ne kadar kazandığının yanı sıra sahip oldukları servetleri de merak ediyor. Biz de sevilen ve popüler olan bazı ünlü isimler hakkında derleme yaptık. İşte ünlülerin akılalmaz servetleri...

    Geçtiğimiz yıllara göre konserlerin de dizi film sektörünün de revaçta olduğu son zamanlarda gündemi yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları bazı ünlü ya da fenomenlerin ne kadar kazandığının yanı sıra sahip oldukları servetleri de merak ediyor. Biz de sevilen ve popüler olan bazı ünlü isimler hakkında derleme yaptık. İşte ünlülerin akılalmaz servetleri...

  2. Kuruluş Osman'daki Osman karakteriyle dünya çapında bir üne kavuşan Burak Özçivit'in serveti: <br> 70 Milyon dolar

    Kuruluş Osman'daki Osman karakteriyle dünya çapında bir üne kavuşan Burak Özçivit'in serveti:
    70 Milyon dolar

  3. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla tam bir dünya starı olan Engin Altan Düzyatan'ın serveti: <br> 48 Milyon dolar

    Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla tam bir dünya starı olan Engin Altan Düzyatan'ın serveti:
    48 Milyon dolar

  4. Muhteşem Yüzyıl'daki Sultan Süleyman rolüyle hafızalarda yer eden Halit Ergenç'in serveti: <br> 28 Milyon dolar

    Muhteşem Yüzyıl'daki Sultan Süleyman rolüyle hafızalarda yer eden Halit Ergenç'in serveti:
    28 Milyon dolar

  5. Müzisyenlikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Özcan Deniz'in serveti: <br> 55 Milyon dolar

    Müzisyenlikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Özcan Deniz'in serveti:
    55 Milyon dolar

  6. Türk televizyon tarihinin efsane projesi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın serveti: <br> 18 Milyon dolar

    Türk televizyon tarihinin efsane projesi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın serveti:
    18 Milyon dolar

  7. Müzisyen ve oyuncu aynı zaman Acun Ilıcalı'nın yapımları arasında olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Murat Boz'un serveti: <br> 60 Milyon dolar

    Müzisyen ve oyuncu aynı zaman Acun Ilıcalı'nın yapımları arasında olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Murat Boz'un serveti:
    60 Milyon dolar

  8. Son olarak Çukur dizisindeki sempatik hareketleriyle rolünün hakkında veren Aras Bulut İynemli'nin serveti: <br> 43 Milyon dolar

    Son olarak Çukur dizisindeki sempatik hareketleriyle rolünün hakkında veren Aras Bulut İynemli'nin serveti:
    43 Milyon dolar

  9. Komedyen, TV sunucu ve aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın yapımlarından biri olan O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk'ün serveti: <br> 31 Milyon dolar

    Komedyen, TV sunucu ve aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın yapımlarından biri olan O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk'ün serveti:
    31 Milyon dolar

  10. Müziyenlik kariyerinin yanı sıra bir dönem oyunculuk yapan, şimdilerde TV sunucusu olan Alişan'ın serveti: <br> 45 Milyon dolar

    Müziyenlik kariyerinin yanı sıra bir dönem oyunculuk yapan, şimdilerde TV sunucusu olan Alişan'ın serveti:
    45 Milyon dolar

  11. 'İçerde', 'Adını Feriha Koydum' dizilerinin yanı sıra birçok projede yer alarak adından çokça söz ettiren Çağatay Ulusoy'un serveti: <br> 35 Milyon dolar

    'İçerde', 'Adını Feriha Koydum' dizilerinin yanı sıra birçok projede yer alarak adından çokça söz ettiren Çağatay Ulusoy'un serveti:
    35 Milyon dolar

  12. Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden, hiçbir rolü yadırgamadan başarıyla sergileyen usta oyuncu Haluk Bilginer'in serveti: <br> 70 Milyon dolar

    Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden, hiçbir rolü yadırgamadan başarıyla sergileyen usta oyuncu Haluk Bilginer'in serveti:
    70 Milyon dolar

  13. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili efsane isimler arasında olan müzisyen, TV Programcısı ve bir dönem oyunculuk da yapmış olan İbrahim Tatlıses'in serveti: <br> 66 Milyon dolar

    Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili efsane isimler arasında olan müzisyen, TV Programcısı ve bir dönem oyunculuk da yapmış olan İbrahim Tatlıses'in serveti:
    66 Milyon dolar

  14. Genç yaşlarındayken Best Model of The World ödülüyle ?Kainatın En Yakışıklı Erkeği? ünvanına sahip olan şimdilerde ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunan başarılı oyuncu Kenan İmizarlıoğlu'nun serveti: <br> 51 Milyon dolar

    Genç yaşlarındayken Best Model of The World ödülüyle ?Kainatın En Yakışıklı Erkeği? ünvanına sahip olan şimdilerde ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunan başarılı oyuncu Kenan İmizarlıoğlu'nun serveti:
    51 Milyon dolar

  15. Yaptığı açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen oyuncu, TV Programcısı Okan Bayülgen'in serveti: <br> 37 Milyon dolar

    Yaptığı açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen oyuncu, TV Programcısı Okan Bayülgen'in serveti:
    37 Milyon dolar

  16. Başarılı ve reyting rekorlarına imza atan programlarıyla dünya çapında tanınan Acun Medya ve İngiltere takımlarından Hull City futbol kulübünün sahibi olan Acun Ilıcalı'nın serveti: <br> 150+ Milyon dolar

    Başarılı ve reyting rekorlarına imza atan programlarıyla dünya çapında tanınan Acun Medya ve İngiltere takımlarından Hull City futbol kulübünün sahibi olan Acun Ilıcalı'nın serveti:
    150+ Milyon dolar

  17. Şarkıcı, oyuncu ve aynı zaman TV Sunucusu olan Hülya Avşar'ın serveti: <br> 90 Milyon dolar

    Şarkıcı, oyuncu ve aynı zaman TV Sunucusu olan Hülya Avşar'ın serveti:
    90 Milyon dolar

  18. Modellik yaparak başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Demet Akalın'ın serveti: <br> 25 Milyon dolar

    Modellik yaparak başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Demet Akalın'ın serveti:
    25 Milyon dolar

  19. Dizi ve film sektörünün aranan isimlerinden Serenay Sarıkaya'nın serveti: <br> 8 Milyon dolar

    Dizi ve film sektörünün aranan isimlerinden Serenay Sarıkaya'nın serveti:
    8 Milyon dolar

  20. 70'lerden bu yana hem şarkılarıyla hem görünümüyle hem de tükenmeyen enerjisiyle gündemde kalan Ajda Pekkan'ın serveti: <br> 70 Milyon dolar

    70'lerden bu yana hem şarkılarıyla hem görünümüyle hem de tükenmeyen enerjisiyle gündemde kalan Ajda Pekkan'ın serveti:
    70 Milyon dolar

  21. Genellikle sunduğu sabah programlarıyla hafızalarda yer eden şarkıcı Seda Sayan'ın serveti: <br> 90 Milyon dolar

    Genellikle sunduğu sabah programlarıyla hafızalarda yer eden şarkıcı Seda Sayan'ın serveti:
    90 Milyon dolar

  22. Mütevazı ve güler yüzlülüğüyle gönüllerde taht kuran iş insanı ve aynı zamanda fenomen CZN Burak lakabıyla bilinen Burak Özdemir'in serveti: <br> 11 Milyon dolar

    Mütevazı ve güler yüzlülüğüyle gönüllerde taht kuran iş insanı ve aynı zamanda fenomen CZN Burak lakabıyla bilinen Burak Özdemir'in serveti:
    11 Milyon dolar

  23. Tuz hareketiyle dünya çapında bir akıma imza atan fenomen ve iş insanı Nusret Gökçe'nin serveti: <br> 50 Milyon dolar

    Tuz hareketiyle dünya çapında bir akıma imza atan fenomen ve iş insanı Nusret Gökçe'nin serveti:
    50 Milyon dolar