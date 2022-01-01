Ünlülerin Akılalmaz Servetleri Şoke Etti!

Geçtiğimiz yıllara göre konserlerin de dizi film sektörünün de revaçta olduğu son zamanlarda gündemi yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları bazı ünlü ya da fenomenlerin ne kadar kazandığının yanı sıra sahip oldukları servetleri de merak ediyor. Biz de sevilen ve popüler olan bazı ünlü isimler hakkında derleme yaptık. İşte ünlülerin akılalmaz servetleri...