Whatsapp Yeni Yapay Zeka Özelliklerini Duyurdu

"IMAGINE YOURSELF" ÖZELLİĞİ Mark Zuckerberg ayrıca, kendisinin bir görüntüsünü paylaşarak Meta AI'daki bir başka önemli geliştirmeyi de açıkladı. Yeni Meta AI'nin Imagine Yourself özelliği, hayali yönlendirmeleri hayata geçiriyor. Sadece "Imagine me" yazarak ve istediğiniz bir senaryoyu tanımlayarak, çeşitli kıyafetler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş bir görüntünüzü görmek mümkün. Bu özellik şu anda ABD'de beta olarak sunuluyor ve yakında diğer bölgelere ve dillere de yayılması planlanıyor. Kullanıcıların, Meta AI sohbet robotu ayarlarında gerektiğinde sıfırlamak veya silmek de dahil olmak üzere kurulum fotoğraflarını istedikleri zaman kolayca yönetebileceklerini unutmamak çok önemlidir. Meta AI ile hayal etmek için yeni gelişmiş özellikler, Google Play Store'dan Android için WhatsApp ve App Store'dan iOS için WhatsApp'ın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak.