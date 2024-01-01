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Whatsapp Yeni Yapay Zeka Özelliklerini Duyurdu

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'a yeni yapay zeka özelliklerini getirdiklerini duyurdu.

  1. Meta'nın CEO'su Mark Zucerkberg, WhatsApp'ın yeni yapay zeka özelliklerini resmen duyurdu. Zuckerberg, Meta AI'ın artık Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil 22 ülkede kullanılabildiğini açıkladı.

    Meta'nın CEO'su Mark Zucerkberg, WhatsApp'ın yeni yapay zeka özelliklerini resmen duyurdu. Zuckerberg, Meta AI'ın artık Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun dahil 22 ülkede kullanılabildiğini açıkladı.

  2. 6 DİLDE ÇEVİRİ Bu genişlemenin sadece coğrafi olmadığını, aynı zamanda kullanıcılar için yeni dil seçenekleri de sunduğunu belirtmek gerekir. Özellikle, kullanıcılar artık Meta AI ile Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerini çevirebilecek ve yakında daha fazla dil eklenecek. Meta AI şu anda birkaç Avrupa dilinde erişilebilir olsa da, Avrupa bölgesindeki kullanıcıların şu anda sohbet robotuna hala erişemediği görülüyor.

    6 DİLDE ÇEVİRİ Bu genişlemenin sadece coğrafi olmadığını, aynı zamanda kullanıcılar için yeni dil seçenekleri de sunduğunu belirtmek gerekir. Özellikle, kullanıcılar artık Meta AI ile Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerini çevirebilecek ve yakında daha fazla dil eklenecek. Meta AI şu anda birkaç Avrupa dilinde erişilebilir olsa da, Avrupa bölgesindeki kullanıcıların şu anda sohbet robotuna hala erişemediği görülüyor.

  3. YAPAY ZEKAYLA FOTOĞRAF DÜZENLEME Meta AI şimdi kullanıcıların görüntüleri kolaylıkla manipüle etmelerini sağlamayı amaçlayan yeni ve heyecan verici bir özellik sunuyor. Yeni fotoğraf düzenleme özelliği sayesinde kullanıcılar Meta AI'dan görüntüyü uygun şekilde ayarlamasını kolayca isteyebiliyor. Meta AI, kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi istemi aracılığıyla, ister öğe eklemek veya kaldırmak, ister renkleri ayarlamak veya genel kompozisyonu değiştirmek olsun, fotoğrafları manipüle edebilecek. Bu özellik şu anda İngilizce olarak sunuluyor, ancak WhatsApp resmi blog yazısında yakında diğer dillerde de kullanıma sunulacağını duyurdu.

    YAPAY ZEKAYLA FOTOĞRAF DÜZENLEME Meta AI şimdi kullanıcıların görüntüleri kolaylıkla manipüle etmelerini sağlamayı amaçlayan yeni ve heyecan verici bir özellik sunuyor. Yeni fotoğraf düzenleme özelliği sayesinde kullanıcılar Meta AI'dan görüntüyü uygun şekilde ayarlamasını kolayca isteyebiliyor. Meta AI, kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi istemi aracılığıyla, ister öğe eklemek veya kaldırmak, ister renkleri ayarlamak veya genel kompozisyonu değiştirmek olsun, fotoğrafları manipüle edebilecek. Bu özellik şu anda İngilizce olarak sunuluyor, ancak WhatsApp resmi blog yazısında yakında diğer dillerde de kullanıma sunulacağını duyurdu.

  4. "IMAGINE YOURSELF" ÖZELLİĞİ Mark Zuckerberg ayrıca, kendisinin bir görüntüsünü paylaşarak Meta AI'daki bir başka önemli geliştirmeyi de açıkladı. Yeni Meta AI'nin Imagine Yourself özelliği, hayali yönlendirmeleri hayata geçiriyor. Sadece "Imagine me" yazarak ve istediğiniz bir senaryoyu tanımlayarak, çeşitli kıyafetler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş bir görüntünüzü görmek mümkün. Bu özellik şu anda ABD'de beta olarak sunuluyor ve yakında diğer bölgelere ve dillere de yayılması planlanıyor. Kullanıcıların, Meta AI sohbet robotu ayarlarında gerektiğinde sıfırlamak veya silmek de dahil olmak üzere kurulum fotoğraflarını istedikleri zaman kolayca yönetebileceklerini unutmamak çok önemlidir. Meta AI ile hayal etmek için yeni gelişmiş özellikler, Google Play Store'dan Android için WhatsApp ve App Store'dan iOS için WhatsApp'ın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak.

    "IMAGINE YOURSELF" ÖZELLİĞİ Mark Zuckerberg ayrıca, kendisinin bir görüntüsünü paylaşarak Meta AI'daki bir başka önemli geliştirmeyi de açıkladı. Yeni Meta AI'nin Imagine Yourself özelliği, hayali yönlendirmeleri hayata geçiriyor. Sadece "Imagine me" yazarak ve istediğiniz bir senaryoyu tanımlayarak, çeşitli kıyafetler ve ortamlarda kişiselleştirilmiş bir görüntünüzü görmek mümkün. Bu özellik şu anda ABD'de beta olarak sunuluyor ve yakında diğer bölgelere ve dillere de yayılması planlanıyor. Kullanıcıların, Meta AI sohbet robotu ayarlarında gerektiğinde sıfırlamak veya silmek de dahil olmak üzere kurulum fotoğraflarını istedikleri zaman kolayca yönetebileceklerini unutmamak çok önemlidir. Meta AI ile hayal etmek için yeni gelişmiş özellikler, Google Play Store'dan Android için WhatsApp ve App Store'dan iOS için WhatsApp'ın en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak.