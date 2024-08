Saç Dökülmeniz Varsa Dikkat!

6- C VİTAMİNİ C vitamini özellikle kış aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. Soğukların artmasıyla birlikte meydana gelecek olan hastalıkları önlemede oldukça etkili olan bu vitamin, aynı zamanda vücutta meydana gelen yaraların iyileşmesi, kemik ve diş sağlığının gelişmesi gibi konularda da önemli rol oynamaktadır. Saç için üretilen çoğu ürünün içerisinde yer alan C vitamini, saçların daha canlı, parlak ve nemli kalmasını sağlamaktadır. Eksikliğinde ise saç dökülmesi olmak üzere birçok farklı problem görülmektedir. Eğer siz de saçlarınız ile ilgili ciddi dökülme problemleri yaşıyorsanız, vücudunuzda bu vitaminlerin eksik olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.