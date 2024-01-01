Saç Dökülmeniz Varsa Dikkat!
Hangi vitamin eksikliği saç dökülmesi yapar?
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Saç dökülmesi çoğu zaman düzensiz ve yetersiz beslenme, stres, hareketsizlik gibi sebeplerle ya da genetik faktörlerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Ancak uzmanlar bu durumun yalnızca bu sebeplerle değil vücudunuzdaki vitamin eksikliğinden dolayı da yaşanabildiğini söylüyor. Eğer siz de saç dökülmesi yaşıyorsanız vücudunuzda bu vitaminlerin eksik olmadığından emin olun. İşte eksikliği saç dökülmesine sebep olan vitaminler ve mineraller...
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1- D VİTAMİNİ D vitamini vücudumuz için en gerekli olan vitaminlerden biridir. Yeterli seviyede D vitamini vücudunuzdaki bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıkları, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı sizi korur. Bu vitaminin eksikliği ise pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirir. D vitamini eksik olan bireylerde, kemik ve eklem ağrıları, kas güçsüzlüğü gibi problemler görülmektedir. Bunların yanı sıra saç tellerinde incelme, ve dökülme de bu vitaminin eksikliğinde yaşanan olumsuz durumlardan bazılarıdır.
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2- DEMİR EKSİKLİĞİ Demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve akciğerlerinizden vücudunuzun dokularına (saçlarınız da dahil) oksijen taşıyan bir protein olan hemoglobinin temel bir bileşenidir. Aynı zamanda nefes alma, hareket etmek gibi temel alanlarda da büyük öneme sahiptir. Eksiliğinde yorgunluk, saç dökülmesi, nefes darlığı gibi birçok problem görülmektedir. Eğer ciddi oranda saç dökülmeniz varsa demir eksiliği problemi yaşıyor olabilirsiniz.
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3- B7 VİTAMİNİ Kırmızı kan hücrelerini arttırmak, kalp hastalığı riskini azaltmak, sinir sistemini desteklemek gibi pek çok faydası olan B7 vitamininin eksikliğinde de yine birçok rahatsızlık görülmektedir. Saç dökülmesi bunların en başında gelmektedir. Saç köklerini güçlendirmek, saçların uzamasına katkı sağlamak gibi pek çok yararlı işlevi olan B7 vitaminin eksikliğiniz varsa yine saçlarınız normalden fazla dökülebilir.
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4. FOLİK ASİT ve B12 VİTAMİNİ Bir başka B vitamini türlerinden olan Folik Asit ve B12 vitaminlerinin de vücut için oldukça fazla yararı vardır. Sağlıklı hücrelerin oluşması, saç ve cilt sağlığını desteklemek bu faydalardan bazılarıdır. Protein oluşturma sürecinde de oldukça önemli rol oynayan bu vitaminler, saç sağlığını desteklemek için birlikte çalışmaktadırlar.
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5- ÇİNKO Kronik hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmek, bağışıklığı güçlendirmek, cilt problemlerini önlemek gibi pek çok faydası bulunan Çinko, aynı zamanda saç dokularının inşasında ve onarılmasında da etkili bir rol oynamaktadır. Eksikliğinde ise saç tellerinin incelmesi, dökülme, büyüme evrelerinde gerileme gibi birçok problem görülmektedir.
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6- C VİTAMİNİ C vitamini özellikle kış aylarının vazgeçilmezlerinden biridir. Soğukların artmasıyla birlikte meydana gelecek olan hastalıkları önlemede oldukça etkili olan bu vitamin, aynı zamanda vücutta meydana gelen yaraların iyileşmesi, kemik ve diş sağlığının gelişmesi gibi konularda da önemli rol oynamaktadır. Saç için üretilen çoğu ürünün içerisinde yer alan C vitamini, saçların daha canlı, parlak ve nemli kalmasını sağlamaktadır. Eksikliğinde ise saç dökülmesi olmak üzere birçok farklı problem görülmektedir. Eğer siz de saçlarınız ile ilgili ciddi dökülme problemleri yaşıyorsanız, vücudunuzda bu vitaminlerin eksik olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.