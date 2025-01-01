Tüm Zamanların En Çok İzlenen Ve Beğenilen 10 Netflix Filmi
Film tutkunları için bulunmaz bir fırsat sunan Netflix'in Top 10 listesi, birbirinden heyecanlı ve dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor.
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Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya evde sinema keyfi sunan Netflix, aksiyondan drama, bilim kurgudan romantik komediye kadar sayısız yapımı altın tepside sunuyor. Her yaş grubuna ve her zevke hitap eden dizi ve filmlerin yer aldığı platformda, Top 10 listesi ile en çok izlenen filmleri sizler için bir araya getirdik.
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10. The Mother
Yıllar önce terk ettiği kızını korumak için saklandığı yerden çıkan bir kadın suikastçının hikayesini anlatan "The Mother" filmi, aksiyon ve aile bağlarının ilmek ilmek işlendiği bir hikayeyi gözler önüne seriyor.
Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı başarılı yapım, "Askerî eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için, saklandığı yerden çıkar." cümlesi üzerine şekilleniyor.
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9. Kahramanlık Sırası Bizde
Çocuklar için harika vakit geçirme imkanı sunan "Kahramanlık Sırası Bizde" filmi, uzaylı istilacıların Dünya'nın süper kahramanlarını kaçırmasıyla çocukların adeta birer kurtarıcı olmasını ekranlara getiriyor.
Süper kahramanların çocukları, hem ebeveynlerini hem de gezegeni kurtarmak için iş birliği yapmayı öğrenmek zorunda kalacaktır. YaYa Gosselin,Pedro Pascal,Priyanka Chopra Jonas'ın rol aldığı yapım 1 saat 40 dakika.
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8. Damsel
Stranger Things'te Eleven ve Enolo Holmes karakterleriyle tanınan Millie Bobby Brown'ın başrolünde yer aldığı "Damsel" filmi, bir peri masalının senaryosunu tersine çevirerek, beyaz atlı prensinin kendisini bir ejderhaya kurban etmeye çalıştığı bir prensese ve onun mücadelesine odaklanıyor.
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7. The Gray Man
Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas ve Regé-Jean Page'ın başrollerini paylaştığı "The Gray Man", aksiyon ve gerilim dolu bir hikayeyi izleyenlerle buluşturuyor.
Gizemli bir CIA ajanı, CIA'in sırlarını ortaya çıkarınca, sosyopat bir gizli ajan onun peşine düşer ve başına ödül koyarak dünyanın her yerinde onu aramaya başlar.
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6. Dünyayı Ardında Bırak
Rumaan Alam'ın 2020 tarihli aynı adlı çok satan romanından uyarlanan "Dünyayı Ardında Bırak" filmi, Amerika Birleşik Devletleri genelinde büyük bir siber saldırıyı da içeren büyük bir kriz sırasında iki ailenin yaşadıklarını ele alıyor. 2023 yılında izleyici ile buluşan filmde Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke gibi başarılı isimler rol alıyor.
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5. Kabin Bagajı
Taron Egerton, Jason Bateman ve Sofia Carson gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Kabin Bagajı" filmi, dikkat çeken konusuyla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
"Bir havaalanı güvenlik görevlisi, onu Noel arifesindeki uçuşa tehlikeli bir bavulu sokmaya zorlayan esrarengiz yolcuyu, zekâsı ile alt etmek için zamanla yarışır." konusu üzerine şekillenen yapım, kısa sürede yüksek bir izlenme oranı elde etti.
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4. Bird Box
Oscar ödüllü Susanne Bier imzalı gerilim filmi "Bird Box", "Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar" diye tanıtılıyor. Başrolde ise Sandra Bullock yer alıyor.
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3. The Adam Project
Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed'in kendi 12 yaşındaki haliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarma çabasını anlatan "The Adam Project", Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner'in muhteşem oyunculuğuyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.
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2. Don't Look Up
Oscar ödüllü Adam McKay'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Don't Look Up" filmi, dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için büyük bir medya turuna çıkmak zorunda kalan iki alt düzey astronomun öyküsünü anlatıyor.
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1. Red Notice
Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot'ın başrollerini paylaştığı "Red Notice" filmi, aksiyon ve macera dolu bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI'ın en iyi profil uzmanı John Hartley'yi harekete geçirir. Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı "Fil"i yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth ile iş birliği yapmak zorundadır.