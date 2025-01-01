Tüm Zamanların En Çok İzlenen Ve Beğenilen 10 Netflix Filmi

1. Red Notice

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot'ın başrollerini paylaştığı "Red Notice" filmi, aksiyon ve macera dolu bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI'ın en iyi profil uzmanı John Hartley'yi harekete geçirir. Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı "Fil"i yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth ile iş birliği yapmak zorundadır.