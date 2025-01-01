Tüm Zamanların En Çok İzlenen Ve Beğenilen 10 Netflix Filmi

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik yayımlandı
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
Mahkemeden emsal karar: Eski eşiyle görüşen koca tazminat ödeyecek
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Işıkhan, İmamoğlu ile görüştü: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyor
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Bakanlık açıkladı: Bütçe açığı rekor kırdı!
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Konut kredilerinde 2025 umudu: Faizler yüzde 2,5'in altını görebilir
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Işıkhan paylaştı: İSG hizmetlerinde küçük işletmelere kolaylık
Motorine 1 lira 47 kuruş zam geliyor!
Motorine 1 lira 47 kuruş zam geliyor!
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
Bakan Tekin: Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
İkinci el araç fiyatları yüzde 30 düşebilir!
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Bakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon hedefinde kararlıyız
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
İşte evlilik kredisi ve doğum yardımı için başvuru şartları
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
'8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz'
Teğmenler için karar günü yarın
Teğmenler için karar günü yarın
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
Hukuk mesleklerine giriş sınavlarında soru sayısı yükseltildi
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanlığı uyardı: B sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastaneye gidenler 10 kat fazla ödeyecek
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
Aile hekimi raporu artık ücretli olacak
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Taban aylığa 47 milyar lira destek
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri
Erdoğan'dan MYK'ya damga vuran 'terörsüz Türkiye' sözleri

Tüm Zamanların En Çok İzlenen Ve Beğenilen 10 Netflix Filmi

Film tutkunları için bulunmaz bir fırsat sunan Netflix'in Top 10 listesi, birbirinden heyecanlı ve dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor.

  1. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya evde sinema keyfi sunan Netflix, aksiyondan drama, bilim kurgudan romantik komediye kadar sayısız yapımı altın tepside sunuyor. Her yaş grubuna ve her zevke hitap eden dizi ve filmlerin yer aldığı platformda, Top 10 listesi ile en çok izlenen filmleri sizler için bir araya getirdik.

    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya evde sinema keyfi sunan Netflix, aksiyondan drama, bilim kurgudan romantik komediye kadar sayısız yapımı altın tepside sunuyor. Her yaş grubuna ve her zevke hitap eden dizi ve filmlerin yer aldığı platformda, Top 10 listesi ile en çok izlenen filmleri sizler için bir araya getirdik.

  2. 10. The Mother <br> Yıllar önce terk ettiği kızını korumak için saklandığı yerden çıkan bir kadın suikastçının hikayesini anlatan "The Mother" filmi, aksiyon ve aile bağlarının ilmek ilmek işlendiği bir hikayeyi gözler önüne seriyor.<br> Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı başarılı yapım, "Askerî eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için, saklandığı yerden çıkar." cümlesi üzerine şekilleniyor.

    10. The Mother
    Yıllar önce terk ettiği kızını korumak için saklandığı yerden çıkan bir kadın suikastçının hikayesini anlatan "The Mother" filmi, aksiyon ve aile bağlarının ilmek ilmek işlendiği bir hikayeyi gözler önüne seriyor.
    Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı başarılı yapım, "Askerî eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için, saklandığı yerden çıkar." cümlesi üzerine şekilleniyor.

  3. 9. Kahramanlık Sırası Bizde<br> Çocuklar için harika vakit geçirme imkanı sunan "Kahramanlık Sırası Bizde" filmi, uzaylı istilacıların Dünya'nın süper kahramanlarını kaçırmasıyla çocukların adeta birer kurtarıcı olmasını ekranlara getiriyor. <br> Süper kahramanların çocukları, hem ebeveynlerini hem de gezegeni kurtarmak için iş birliği yapmayı öğrenmek zorunda kalacaktır. YaYa Gosselin,Pedro Pascal,Priyanka Chopra Jonas'ın rol aldığı yapım 1 saat 40 dakika.

    9. Kahramanlık Sırası Bizde
    Çocuklar için harika vakit geçirme imkanı sunan "Kahramanlık Sırası Bizde" filmi, uzaylı istilacıların Dünya'nın süper kahramanlarını kaçırmasıyla çocukların adeta birer kurtarıcı olmasını ekranlara getiriyor.
    Süper kahramanların çocukları, hem ebeveynlerini hem de gezegeni kurtarmak için iş birliği yapmayı öğrenmek zorunda kalacaktır. YaYa Gosselin,Pedro Pascal,Priyanka Chopra Jonas'ın rol aldığı yapım 1 saat 40 dakika.

  4. 8. Damsel <br> Stranger Things'te Eleven ve Enolo Holmes karakterleriyle tanınan Millie Bobby Brown'ın başrolünde yer aldığı "Damsel" filmi, bir peri masalının senaryosunu tersine çevirerek, beyaz atlı prensinin kendisini bir ejderhaya kurban etmeye çalıştığı bir prensese ve onun mücadelesine odaklanıyor.

    8. Damsel
    Stranger Things'te Eleven ve Enolo Holmes karakterleriyle tanınan Millie Bobby Brown'ın başrolünde yer aldığı "Damsel" filmi, bir peri masalının senaryosunu tersine çevirerek, beyaz atlı prensinin kendisini bir ejderhaya kurban etmeye çalıştığı bir prensese ve onun mücadelesine odaklanıyor.

  5. 7. The Gray Man <br> Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas ve Regé-Jean Page'ın başrollerini paylaştığı "The Gray Man", aksiyon ve gerilim dolu bir hikayeyi izleyenlerle buluşturuyor. <br> Gizemli bir CIA ajanı, CIA'in sırlarını ortaya çıkarınca, sosyopat bir gizli ajan onun peşine düşer ve başına ödül koyarak dünyanın her yerinde onu aramaya başlar.

    7. The Gray Man
    Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas ve Regé-Jean Page'ın başrollerini paylaştığı "The Gray Man", aksiyon ve gerilim dolu bir hikayeyi izleyenlerle buluşturuyor.
    Gizemli bir CIA ajanı, CIA'in sırlarını ortaya çıkarınca, sosyopat bir gizli ajan onun peşine düşer ve başına ödül koyarak dünyanın her yerinde onu aramaya başlar.

  6. 6. Dünyayı Ardında Bırak<br> Rumaan Alam'ın 2020 tarihli aynı adlı çok satan romanından uyarlanan "Dünyayı Ardında Bırak" filmi, Amerika Birleşik Devletleri genelinde büyük bir siber saldırıyı da içeren büyük bir kriz sırasında iki ailenin yaşadıklarını ele alıyor. 2023 yılında izleyici ile buluşan filmde Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke gibi başarılı isimler rol alıyor.

    6. Dünyayı Ardında Bırak
    Rumaan Alam'ın 2020 tarihli aynı adlı çok satan romanından uyarlanan "Dünyayı Ardında Bırak" filmi, Amerika Birleşik Devletleri genelinde büyük bir siber saldırıyı da içeren büyük bir kriz sırasında iki ailenin yaşadıklarını ele alıyor. 2023 yılında izleyici ile buluşan filmde Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke gibi başarılı isimler rol alıyor.

  7. 5. Kabin Bagajı <br> Taron Egerton, Jason Bateman ve Sofia Carson gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Kabin Bagajı" filmi, dikkat çeken konusuyla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. <br> "Bir havaalanı güvenlik görevlisi, onu Noel arifesindeki uçuşa tehlikeli bir bavulu sokmaya zorlayan esrarengiz yolcuyu, zekâsı ile alt etmek için zamanla yarışır." konusu üzerine şekillenen yapım, kısa sürede yüksek bir izlenme oranı elde etti.

    5. Kabin Bagajı
    Taron Egerton, Jason Bateman ve Sofia Carson gibi başarılı isimlerin rol aldığı "Kabin Bagajı" filmi, dikkat çeken konusuyla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
    "Bir havaalanı güvenlik görevlisi, onu Noel arifesindeki uçuşa tehlikeli bir bavulu sokmaya zorlayan esrarengiz yolcuyu, zekâsı ile alt etmek için zamanla yarışır." konusu üzerine şekillenen yapım, kısa sürede yüksek bir izlenme oranı elde etti.

  8. 4. Bird Box <br> Oscar ödüllü Susanne Bier imzalı gerilim filmi "Bird Box", "Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar" diye tanıtılıyor. Başrolde ise Sandra Bullock yer alıyor.

    4. Bird Box
    Oscar ödüllü Susanne Bier imzalı gerilim filmi "Bird Box", "Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar" diye tanıtılıyor. Başrolde ise Sandra Bullock yer alıyor.

  9. 3. The Adam Project <br> Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed'in kendi 12 yaşındaki haliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarma çabasını anlatan "The Adam Project", Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner'in muhteşem oyunculuğuyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

    3. The Adam Project
    Zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed'in kendi 12 yaşındaki haliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarma çabasını anlatan "The Adam Project", Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner'in muhteşem oyunculuğuyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

  10. 2. Don't Look Up <br> Oscar ödüllü Adam McKay'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Don't Look Up" filmi, dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için büyük bir medya turuna çıkmak zorunda kalan iki alt düzey astronomun öyküsünü anlatıyor.

    2. Don't Look Up
    Oscar ödüllü Adam McKay'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Don't Look Up" filmi, dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için büyük bir medya turuna çıkmak zorunda kalan iki alt düzey astronomun öyküsünü anlatıyor.

  11. 1. Red Notice<br> Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot'ın başrollerini paylaştığı "Red Notice" filmi, aksiyon ve macera dolu bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI'ın en iyi profil uzmanı John Hartley'yi harekete geçirir. Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı "Fil"i yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth ile iş birliği yapmak zorundadır.

    1. Red Notice
    Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot'ın başrollerini paylaştığı "Red Notice" filmi, aksiyon ve macera dolu bir hikayeyi gözler önüne seriyor. Dünyanın en tehlikeli suçlularının yakalanması için Interpol tarafından çıkarılan bir kırmızı bülten, FBI'ın en iyi profil uzmanı John Hartley'yi harekete geçirir. Küresel boyutta bir operasyona girişen özel ajan, dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı "Fil"i yakalamak için dünyanın en başarılı sanat eseri hırsızı Nolan Booth ile iş birliği yapmak zorundadır.