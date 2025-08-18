Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz

Bakan Yerlikaya, kentteki bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, bu toprakların birlik, beraberlik ve dayanışmanın timsali, Neşet Ertaş'ın gönül telinden dökülen türkülerincan bulduğu topraklar olduğunu söyledi.

Kırşehir'de genel güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını, değerlendirmelerde bulunduklarını anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İç güvenlik, milletimizin huzurunun teminatıdır. Bizim için iç güvenliğin sağlanması, sınırlarımız içinde huzuruülkemizin her köşesinde kamu düzeninin sağlanmasını ve sürekliliğini ifade eder. Yuvalarımızda, iş yerlerimizde, sokaklarda huzur ve güvenin hissedilmesini niteler. Bizler, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz ve biliyoruz ki huzur hiçbir zaman tesadüfen var olmaz, bin bir emekle, fedakarlıkla ve kararlılıkla gerçekleşir. Bitmeyen bir azim ve adanmışlıkla ilmek ilmek dokunur. Bu yüzden terörle mücadeleden organize suçlara, zehir tacirlerinden siber tehditlere kadar her türlü suç unsuruna karşı güçlü bir irade ve özveriyle hareket ediyoruz."

- "İnterpol ile ilişkilerimiz her geçen gün daha güçleniyor"

Bakan Yerlikaya, sınır içi ve dışında suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, aziz milletle de sürekli paylaştıklarını dile getirdi.

Başta zehir tacirleri ve şehir eşkıyaları olmak üzere nefes alan tüm suç odaklarını takipte olduklarını ve birçok ülkeyle sınır aşan suçlarla ilgili ortak operasyonlara imza attıklarını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Son olarak Gürcistan'la ortak operasyon gerçekleştirdik. Kırmızı bültenle aradığımız suçluları Gürcistan'da yakaladık. Biliyorsunuz nisan ayında Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da,bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik 'Orkinos-Bulut' operasyonunu gerçekleştirmiştik. İnterpol ile ilişkilerimiz her geçen gün daha güçleniyor. İnterpol-Europol Dairesi Başkanımız aynı zamanda İnterpol İcra Komitesi üyesi. Verdiğimiz mesaj net. Hiçbir organize suç liderinin ya da onların maşalarının ülkemizde barınmalarına, ellerini kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyiz. Bu kabine dönemimizde 780'i kırmızı bülten, 312'si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam 1092 yabancı kişiyi yakaladık."

- "Huzuru korumak, huzur temin etmekten daha zordur"

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle arananlar konusunu yalnızca adli bir takip olarak değil, uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin kararlılığını gösteren stratejik bir alan olarak gördüklerini ifade etti.

Bu kişilerin yakalanmasının sadece adli bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası güvenlik politikalarında proaktif bir aktör haline geldiğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Kırmızı bültenle yurt dışında aradığımız 438 suçlunun ülkemize iadesine sağladık. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Uzun süredir aranmakta olup yurt dışında saklanan yüksek profilli suç örgütü üyelerini hedef alıyor,Türkiye'nin suçla mücadelesinde yalnızca içe kapalı değil, küresel çapta organize hareket ettiğini gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki huzuru korumak, huzur temin etmekten daha zordur." diye konuştu.

- "Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır"

Kırşehir'le ilgili rakamları da paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de yine bu kabine döneminde kişilere karşı işlenen suçları yüzde 6,5 azalttık, yani toplam 191 suçu Kırşehir'de önlemiş olduk. Aydınlatma oranımız ise yüzde 100. Mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 59,1 azalttık. İki yıl önce 764 suç işlenmişken, bu sayı 468'e düşürüldü. Aydınlatma oranımız da yüzde 97,7'ye yükseldi. Uyuşturucuyla mücadelemizde 89 kilogram uyuşturucu madde, 29 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirdik. Operasyonlar sonucunda 136 kişi tutuklandı, 20 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Kırşehir'de organize suçlarla mücadelede 7 organize suç örgütü çökertildi, 32 kişi tutuklandı, 20 kişiye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Düzensiz göçle mücadelede ise bu kabine döneminde 37 operasyon yapıldı, 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 5'ine adli kontrol hükümleri uygulandı. 1609 düzensiz göçmen yakalandı ve ülkelerine geri gönderildi. Kırşehir'de 2 mobil göç aracımız var. Bu araçlarla kimlik denetimleri yapılmaya devam ediyor. Ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Böylece düzensiz göç rotası değişmiştir."

Bakan Yerlikaya, vatandaşlardan gördüklerini, bildiklerini ve duyduklarını kendilerine ihbar etmeleri isteyerek, ihbarların ekiplerce analizinin yapılıp değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.