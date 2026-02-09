Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Ankara'da annesini, kızını ve eşini öldüren zanlı intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesini, 8 yaşındaki kızını ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Haber Giriş : 09 Şubat 2026 22:55, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 23:43
Ankara'da annesini, kızını ve eşini öldüren zanlı intihar etti

Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde Recep C. (35), annesi Azize C. (57) ile kızı Azra C.'yi (8) tabancayla vurarak öldürdü.

Cesetleri, 35 ASA 769 plakalı otomobilin bagajına koyan Recep C., daha sonra boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur C.'nin ikamet ettiği eve geldi.

Kargocu kılığında kapıyı çalıp eşini de öldüren zanlı, aynı tabanca ile intihar etti.

Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

