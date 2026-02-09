Bakırköy Belediyesinde görevli zabıta memuru rüşvetten tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. Açıklamada, soruşturma kapsamında, başsavcılıkça gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği aktarılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net