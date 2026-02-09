Kaçak kömür ocağını su bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak bir kömür ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma yapıldığı sırada kaçak ocağı su bastı. Mahsur kalan işçilerden Uğur Erikoğlu ve H.G.'yi suyun içerisinden mesai arkadaşları çıkararak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalelere rağmen Uğur Erikoğlu kurtarılamadı. Durumu ağır olan H.G.'nin tedavisi sürüyor. Acı haberi alan Erikoğlu'nun yakınları hastane önünde olayın üzüntü yaşadı.

Öte yandan su basan kaçak ocağının jandarma ekipleri tarafından 9 Eylül 2025'te mühürlediği ve aynı yıl 26 Aralık'ta yapılan kontrolde mührün bozulmadığının görüldüğü öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.