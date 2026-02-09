Ramazan öncesinde marketlerde 1,7 milyon ürün daha denetlendi
Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde denetimlerini sürdürürken, 3-9 Şubat'ta 8 bin 546 markette toplam 1,7 milyon ürünü denetledi ve 24,7 milyon lira para cezası uyguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 21:10, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 21:12
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler sürüyor.
Bu kapsamda, 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi.
Söz konusu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.