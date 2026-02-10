Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
10 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

10 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

10 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.40/11.50/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde düzenlenecek "Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine:Dijital Çağda Hegemonya" başlıklı programa katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti'nin TBMM Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Sıfır Atık Çalıştayları Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı'na katılacak.

(Gaziantep/09.30/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Aşkabat)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi inşaat maliyet ve sanayi üretim endekslerini, 2025 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay (329 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını, 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/8.50)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Şubat Ayı Hakem Semineri ve FIFA Kokart Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, Yunanistan'ın Panionios takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/20.30)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibine konuk olacak.

(Berlin/22.00)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Knack ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Roeselare/22.30)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak. İlbank-Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin-Aras Kargo, Beşiktaş-Zerenspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/15.00/Aksaray/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/18.30/19.00/19.00/Aydın/19.00)

