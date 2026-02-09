Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Sağlık

Sigarayı bırakmak artık bir tık uzakta: 81 ilde çevrim içi poliklinik dönemi!

Sağlık Bakanlığı, sigara bırakma hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için 81 ilde 150 merkezde "uzaktan poliklinik" hizmetini başlattı. Fiziki başvuru şartını ortadan kaldıran sistemle, vatandaşlar dijital platformlar üzerinden uzman hekimlerle görüşebilecek.

09 Şubat 2026 20:47
Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 81 ilde 150 merkezde çevrim içi (uzaktan) sigara bırakma polikliniği hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığı, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlığın tütün ürünleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Tütünün sağlığa zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için Mobil Sigara Bırakma ekipleri ve Tütünle Mücadele Timleri sahada görev yaparken; sağlık tesislerinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerinde de vatandaşlara ücretsiz destek ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Türkiye genelinde şu anda yaklaşık 1500 Sigara Bırakma Polikliniği bulunuyor. Poliklinik hizmetleri danışanın şartlarına uygun olarak uzaktan veya yüz yüze verilebilirken, tüm süreç hekimler tarafından yürütülüyor. Polikliniklerde ayrıca, şiddetli nikotin yoksunluğu belirtileri gösteren, sigarayı bırakma sürecinde fizyolojik zorluk yaşayan kişiler için ücretsiz ilaç desteği sağlanıyor" denildi.

4 MİLYON MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan sigarayı bırakma tedavisinde toplamda 4 milyondan fazla muayene gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Uzman hekimler tarafından uygun görülen 1,5 milyondan fazla kişinin, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaç tedavisinden faydalanması sağlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 81 ilde 150 merkezde çevrim içi sigara bırakma polikliniği de hizmete alındı. Bu modelle vatandaşlar, fiziki başvuru gerektirmeden, dijital platformlar üzerinden hekimler tarafından değerlendirilerek danışmanlık, motivasyonel destek ve izlem hizmeti alabiliyor. Çevrim içi poliklinikler ile hem coğrafi erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşayan hem de zaman sorunu bulunan vatandaşlara tamamlayıcı bir hizmet modeliyle destek sunuluyor" ifadelerine yer verildi.

'441 BİN KİŞİYE DESTEK OLUNDU'

Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı' ile sigarayı bırakmak isteyen bireylere rehberlik edildiği işaret edilerek, "Aramalarda motivasyon sağlayıcı görüşmeler yapılarak danışanlara 7 gün 24 saat, canlı destek sağlanıyor. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluğu belirtilerinin üstesinden gelmeye yönelik karşılaşılabilecek davranış değişikliklerine ilişkin de danışmanlık veriliyor. Bu kapsamda 2025 yılında 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda yaklaşık 134 bin çağrı yanıtlandı. Hat üzerinden 441 bin vatandaş araması gerçekleştirilerek bireylere sigarayı bırakma sürecinde destek olundu" denildi.

