Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı.

Başkent'te düzenlenecek memur sendikalarının eylemi nedeniyle sabah 08.00'den itibaren birçok cadde ve sokak, eylem sona erene kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;