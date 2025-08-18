Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ankara'da düzenlenecek memur sendikalarının eylemi nedeniyle birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Sabah 8'den itibaren uygulamaya başlanan yasak kapsamında trafiğe kapalı olan sokak ve caddeler...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 11:25, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 11:36
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı.
Başkent'te düzenlenecek memur sendikalarının eylemi nedeniyle sabah 08.00'den itibaren birçok cadde ve sokak, eylem sona erene kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
- 18.08.2025 tarihinde 15.00-18.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik ile ilgili olarak saat 08.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar;
- -Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- -Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- -Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- -Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- -GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,
- -Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,
- -Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,
- -İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,
- -Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.
- -Ayrıca 18.08.2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı kapalı olacaktır.