Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Ali Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlış
Ali Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlış
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 17:20, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 17:36
Yazdır
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak

Bakan Tunç, Ankara'da 23 yaşındaki Hakan Çakır'ı öldüren 14 ve 17 yaşındaki iki kardeş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tunç, yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü ve 4 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı. Aynı zamanda Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının üzerinde titizlikle durulması gerektiğini belirtti.

"18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir"

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir."

"Kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir"

Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirten Tunç, "15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir" ifadelerini kullandı.

"Taslak çalışmamızı milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz"

Amacın, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamak olduğuna değinen Bakan Tunç, "Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber