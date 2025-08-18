İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
Yasak başladı: Başkent'te o cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
Yasak başladı: Başkent'te o cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor

AK Parti, belediye başkanları ve milletvekili transferlerinde şaibeli işlere karışmamış, partinin politikalarına uygun isimleri seçmek için detaylı araştırma yapıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 07:41, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 07:42
Yazdır
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor

AK Parti, partiye katılım talepleri öncesinde kapsamlı saha araştırmaları gerçekleştiriyor. Partinin kuruluş ilkeleri ve politikalarına uygunluk, başvuru sahiplerinin geçmiş sicilleriyle birlikte detaylı şekilde inceleniyor. Özellikle şaibeli ve şüpheli işlere karışılmamasına büyük önem veriliyor. Bu süreçte, belediye başkanlarının siyasi vizyonu, hizmet anlayışı ve geçmiş performansları titizlikle değerlendiriliyor. AK Parti, genişleme stratejisi kapsamında yalnızca uygun görülen belediye başkanlarının partiye katılımına onay veriyor. Partinin çeyrek asırlık tarihi boyunca oluşturduğu politikalar, değerlendirme sürecinde ön planda tutuluyor.

AK Parti'ye Katılım Süreci

  • Kapsamlı saha araştırması yapılıyor.
  • Başkanların siyasi vizyonu ve hizmet anlayışı inceleniyor.
  • Geçmiş sicil detaylı şekilde değerlendiriliyor.
  • Şaibeli ve şüpheli işlere karışılmamasına dikkat ediliyor.

6 Yılda 106 Başkan Katıldı

31 Mart seçimlerinin ardından muhalefet yönetimindeki birçok belediye, AK Parti'ye geçmek için talepte bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri talimatını verdi. Makul süre geçtikten sonra ise transferler başladı. Şimdiye kadar 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. 2019 yerel seçimlerinden 2024'e kadar yaklaşık 50 belediye AK Parti'ye geçmişti. Bu dönemde ise bu sayının daha da üstüne çıkılması hedeflenmişti ve hedefe ulaşıldı.

Siciller Detaylı İnceleniyor

Önümüzdeki günlerde birçok belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Aralarında il belediye başkanlarının da bulunduğu bazı isimlerin ise süzgeçten geçemediği ve bir yıldır katılım için sırada beklediği öğrenildi. Parti kaynakları, "Kişilerin sicillerini inceliyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı, yolsuzluk soruşturmaları var mı, yaptığı şaibeli işler var mı? Kendini kurtarmaya mı geliyor? Bunlara bakıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Sıkıntılı olanları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Transferleri Devam Ediyor

Sadece yerel yönetimlerde değil, genel siyasette de birçok vekil transferi ile adından söz ettiren AK Parti, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinden sonra muhalefet partilerinden 11 vekili kadrosuna kattı. Önümüzdeki günlerde vekil katılımlarının da devam edeceği ve bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber