AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor

AK Parti, partiye katılım talepleri öncesinde kapsamlı saha araştırmaları gerçekleştiriyor. Partinin kuruluş ilkeleri ve politikalarına uygunluk, başvuru sahiplerinin geçmiş sicilleriyle birlikte detaylı şekilde inceleniyor. Özellikle şaibeli ve şüpheli işlere karışılmamasına büyük önem veriliyor. Bu süreçte, belediye başkanlarının siyasi vizyonu, hizmet anlayışı ve geçmiş performansları titizlikle değerlendiriliyor. AK Parti, genişleme stratejisi kapsamında yalnızca uygun görülen belediye başkanlarının partiye katılımına onay veriyor. Partinin çeyrek asırlık tarihi boyunca oluşturduğu politikalar, değerlendirme sürecinde ön planda tutuluyor.

AK Parti'ye Katılım Süreci

6 Yılda 106 Başkan Katıldı

31 Mart seçimlerinin ardından muhalefet yönetimindeki birçok belediye, AK Parti'ye geçmek için talepte bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri talimatını verdi. Makul süre geçtikten sonra ise transferler başladı. Şimdiye kadar 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. 2019 yerel seçimlerinden 2024'e kadar yaklaşık 50 belediye AK Parti'ye geçmişti. Bu dönemde ise bu sayının daha da üstüne çıkılması hedeflenmişti ve hedefe ulaşıldı.

Siciller Detaylı İnceleniyor

Önümüzdeki günlerde birçok belediye başkanının partiye katılması bekleniyor. Aralarında il belediye başkanlarının da bulunduğu bazı isimlerin ise süzgeçten geçemediği ve bir yıldır katılım için sırada beklediği öğrenildi. Parti kaynakları, "Kişilerin sicillerini inceliyoruz. Herhangi bir sıkıntısı var mı, yolsuzluk soruşturmaları var mı, yaptığı şaibeli işler var mı? Kendini kurtarmaya mı geliyor? Bunlara bakıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. Sıkıntılı olanları reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Transferleri Devam Ediyor

Sadece yerel yönetimlerde değil, genel siyasette de birçok vekil transferi ile adından söz ettiren AK Parti, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinden sonra muhalefet partilerinden 11 vekili kadrosuna kattı. Önümüzdeki günlerde vekil katılımlarının da devam edeceği ve bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.