Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın hükümetin zam teklifine "Bu rakamlar gerçekten komik. Bu kamuyu yorar, bunu asla kabul edemeyiz!" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 19:31, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 19:43
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarının genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda ?2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 oranında artış teklif edildi.

2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen bin lira taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.

"Bu rakamlar gerçekten komik, bunu asla kabul edemeyiz."

Teklifin sunulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları söyledi:

"Bugün 81 ilde iş bıraktık. Milletimiz bize desteğini sundu. Herkes her şeyin farkında. Kamuda çalışanlar arasında bir dengesizlik oluştu. Ücret adaletsizliği olduğu için stres içinde yaşıyoruz. Bunun yeri bu masa. Bunun için toplu sözleşme başladığından beri gelir adaletsizliği var dedik.

Az önce Sayın Bakan, bu son teklif diyor. Bu son teklif olamaz. Memurun yüzü gülmez. Bizim gayretimiz bunu düzeltmektir. 10 binlerce insanlar bir araya geldik, ses yükselttik.

İfade edilen rakamlar, cidden komik. En düşük memur maaşı 47 bin 500.

Teklifi kabul etmek mümkün değil. Masa devam ediyor, edecek. Biz 7/24 süreci işletmek için gayret gösteriyoruz."

