Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
TÜİK'in sosyoekonomik seviye çalışmasına göre en yüksek seviye Çankaya'da, en düşük seviye ise Çamoluk'ta belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Sosyoekonomik Seviye çalışmasına göre, 2023 yılında Türkiye'de en düşük sosyoekonomik seviye Çamoluk'ta, en üst seviye ise Çankaya'da oluştu. Türkiye genelinde hanehalklarının yalnızca %1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken, diğer gruplara dağılım şu şekildedir:
- %1,1 en üst seviye
- %11 üst seviye
- %16,4 üst altı seviye
- %19,7 üst orta seviye
- %16,5 alt orta seviye
- %18,6 alt seviye
- %16,7 en alt seviye
Başlıca Şehirlerde Sosyoekonomik Dağılım
Ankara
- %2,5 en üst seviye
- %16,5 üst seviye
- %20 üst altı seviye
- %17,5 üst orta seviye
- %17,4 alt orta seviye
- %14 alt seviye
- %12,2 en alt seviye
İstanbul
- %2,4 en üst seviye
- %16,4 üst seviye
- %19 üst altı seviye
- %18,6 üst orta seviye
- %17,2 alt orta seviye
- %13,8 alt seviye
- %12,6 en alt seviye
İzmir
- %1,2 en üst seviye
- %12,4 üst seviye
- %17,6 üst altı seviye
- %18,8 üst orta seviye
- %17,8 alt orta seviye
- %17,1 alt seviye
- %15 en alt seviye
Sosyoekonomik Seviyede Lider İller ve İlçeler
En üst ve üst seviyede yer alan hanehalklarının %28,6'sı İstanbul'da, %11,5'i Ankara'da, %6,7'si İzmir'de, %3,9'u Bursa'da, %3,3'ü Antalya'da bulunuyor. İlçe düzeyinde ise en yüksek oranlar sırasıyla; %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul), ve %1,9 ile Yenimahalle (Ankara).
Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeler; Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olarak sıralandı.
En düşük sosyoekonomik skora sahip ilçeler ise Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) oldu.