Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı

TÜİK'in sosyoekonomik seviye çalışmasına göre en yüksek seviye Çankaya'da, en düşük seviye ise Çamoluk'ta belirlendi.

18 Ağustos 2025 10:48
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Sosyoekonomik Seviye çalışmasına göre, 2023 yılında Türkiye'de en düşük sosyoekonomik seviye Çamoluk'ta, en üst seviye ise Çankaya'da oluştu. Türkiye genelinde hanehalklarının yalnızca %1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken, diğer gruplara dağılım şu şekildedir:

  • %1,1 en üst seviye
  • %11 üst seviye
  • %16,4 üst altı seviye
  • %19,7 üst orta seviye
  • %16,5 alt orta seviye
  • %18,6 alt seviye
  • %16,7 en alt seviye

Başlıca Şehirlerde Sosyoekonomik Dağılım

Ankara

  • %2,5 en üst seviye
  • %16,5 üst seviye
  • %20 üst altı seviye
  • %17,5 üst orta seviye
  • %17,4 alt orta seviye
  • %14 alt seviye
  • %12,2 en alt seviye

İstanbul

  • %2,4 en üst seviye
  • %16,4 üst seviye
  • %19 üst altı seviye
  • %18,6 üst orta seviye
  • %17,2 alt orta seviye
  • %13,8 alt seviye
  • %12,6 en alt seviye

İzmir

  • %1,2 en üst seviye
  • %12,4 üst seviye
  • %17,6 üst altı seviye
  • %18,8 üst orta seviye
  • %17,8 alt orta seviye
  • %17,1 alt seviye
  • %15 en alt seviye

Sosyoekonomik Seviyede Lider İller ve İlçeler

En üst ve üst seviyede yer alan hanehalklarının %28,6'sı İstanbul'da, %11,5'i Ankara'da, %6,7'si İzmir'de, %3,9'u Bursa'da, %3,3'ü Antalya'da bulunuyor. İlçe düzeyinde ise en yüksek oranlar sırasıyla; %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul), ve %1,9 ile Yenimahalle (Ankara).

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeler; Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olarak sıralandı.

En düşük sosyoekonomik skora sahip ilçeler ise Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) oldu.

