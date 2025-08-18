Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Ali Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlış
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 18:57, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 19:26
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin son teklifini sendika yetkililerine iletti.

Memura yeni zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı ilk teklife göre, 12 Ağustos 2025'te hükümetin ilk zam teklifi 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 olmuştu. 15 Ağustos'ta Bakan Işıkhan, verilen tekliflere ek olarak yürütülen ara müzakerede memurların taban aylığına bin lira artış önerisinde bulunmuştu.

Bakanlıktan paylaşılan son teklifte ise 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen bin liralık taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

