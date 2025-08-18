Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'

Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'

Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunulan zam teklifini reddederek ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Genel Başkan Önder Kahveci, "Bu teklif ne memurun ne emeklinin derdine derman olur" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 12:41, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 12:51
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifine tepki gösteren Türkiye Kamu-Sen, başkent Ankara başta olmak üzere tüm illerde iş bırakma eylemi yaptı.

Ankara'daki basın açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleşti. Kamu-sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yanı sıra sendika başkanları, şube yöneticileri ve çok sayıda kamu çalışanı katıldı.

Kahveci, yaptığı konuşmada, "Haklarımız için üretimden gelen gücümüzü kullanıyor ve tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Bugün burada yalnızca kendi geleceğimiz için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanımız için toplandık" dedi.

Hükümetin 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam teklifine tepki gösteren Kahveci, "Bu oranlar mutfaktaki yangına çare olur mu? Kiraların maaşları aştığı bir ülkede memura nefes aldırır mı? Elbette ki hayır. Bu teklif milyonların alın terini yok sayıyor, bu nedenle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşlarının insanca yaşamaya yetmediğini vurgulayan Kahveci, "Akaryakıta gelen zamlar, vergiler, pazardaki fiyat artışları, kiralar... Hepsi enflasyonun üzerinde. Büyükşehirlerde memurlar barınamaz hale geldi. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor" diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talebini masaya koyduğunu hatırlatan Kahveci, hükümetten gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif beklediklerini söyledi. Kahveci, "Kira yardımı, eş-çocuk yardımı, ısınma, ulaşım ve yemek ücreti gibi sosyal haklarda adım atılmalı. Maaşlar masa başı tahminlerle değil, gerçek hayatın şartlarına göre belirlenmeli. Bu mücadele sadece memurun değil, tüm milletin mücadelesidir" dedi.

Kahveci, eyleme destek veren tüm kamu çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

