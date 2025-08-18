İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
Yasak başladı: Başkent'te o cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi devam ederken, TCDD Taşımacılık ve PTT iş bırakma eylemine katılacak olan kamu çalışanlarına işlem yapacağını bildirdi.

İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, devam ediyor.

Kamu görevlilerinin taleplerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemi Türkiye genelinde sürüyor. Demiryolu taşımacılığında hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile posta ve kargo hizmetlerini yürüten PTT, resmi yazı göndererek eyleme katılmaları durumunda haklarında idari işlem uygulanacağını bildirdi.

