Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulamasının 1021 okulda yaygınlaştırıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 13:11, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 13:12
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirterek "Çoklu Yabancı Dil Modeli" pilot çalışmasının 1021 okulda uygulandığını ve bu okullarda 5'inci sınıfta haftalık 14 saat olmak üzere bir yabancı dilin yanı sıra ikinci yabancı dilin de yoğunlaştırılarak öğretildiğini ifade etti.

Bakan Tekin, Kızılcahamam'da düzenlenen "İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi" programında yaptığı konuşmada, eğitimde hayata geçirilen uygulamalarda öğretmenleri de sürece dahil etmek istediklerini, teknik ve hukuki düzenlemelerle, öğretim programlarına kadar her sürece öğretmenleri de katmaya çaba harcadıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk defa öğretmenlerin sürece bu kadar aktif dahil edildiğini aktaran Tekin, yüzlerce öğretmenler odası etkinliği yaptıklarını ve gittikleri illerdeki tüm ortamlarda öğretmenlerle birlikte süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Model

Tekin, yapılan değerlendirmeler sonucunda birçok kronikleşen problemi çözme çabasına girdiklerini, bazı alanlarda başarılı olduklarını ve bazı konularda ise zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti. "İnşallah hep beraber bu şekilde çalışarak bu problemleri hep beraber çözeceğiz" dedi.

Eleştiriler ve Eğitimdeki Değişiklikler

Bakanlığa yönelik eleştirilere de değinen Tekin, çevrelerinde "mevzuya at gözlüğüyle bakan" insanların olduğunu ve hiçbir düzenlemeyi doğru bulmadıklarını belirtti. "2024'te TIMSS skorları açıklandı. TIMSS'in değerlendirmeye aldığı kategoriler itibarıyla OECD'de ilk 3 içerisindeyiz, Avrupa ülkeleri arasında birinci olduğumuz alanlar var" diyerek başarıların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yabancı Dil Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  • Zaman: Türkiye'de zorunlu eğitimde yabancı dile OECD ortalamasının yaklaşık iki katı zaman ayrılıyor.
  • Öğretmen ve Materyal: Öğretmenlerde ve materyallerde eksiklik olmadığını belirten Tekin, asıl sorunun programlarda olduğunu söyledi.
  • Ölçme-Değerlendirme: Test sınavlarında gereksiz gramatik kuralların sorulmasının çocukların yabancı dil öğrenme isteğini azalttığını ifade etti.

Yeni Uygulamalar ve Hedefler

Tekin, önceki yıllarda başlatılan yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıflarının ardından, pilot uygulama ile yabancı dilin doğru zamanda, doğru yaş grubunda ve doğru sınıfta yoğunlaştırılmasıyla öğrencilerin yabancı dil öğrenebildiğini belirtti. "Çoklu Yabancı Dil Modeli" ile öğrencilere ikinci bir yabancı dil de yoğunlaştırılarak öğretiliyor.

Ana Dil Becerilerinin Önemi

Bakan Tekin, öğrencilerin gündelik hayatta ana dil becerilerini yeterince geliştiremediklerini vurgulayarak, "Kendi ana dilinde gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşabilen bir çocuk, siz o çocuktan 1500-2 bin kelimeyle yabancı dil konuşmasını nasıl bekleyeceksiniz?" dedi. Bu nedenle 2023 yılında başlatılan uygulama ile Türkçe ve Türk dili edebiyatı derslerinin geçme notu 70'e çıkarıldı ve ölçme değerlendirme mekanizmaları dört temel beceri üzerinden yapılmaya başlandı.

Yeni Düzenlemeler ve Gelecek Planları

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yabancı dil öğrenmenin önündeki engelleri kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Tekin, bundan sonra eksikliklerin giderildiği uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesinin illere gönderileceğini de sözlerine ekledi.


