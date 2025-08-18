Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yoğunlaştırılmış yabancı dil uygulamasının yaygınlaştırılacağını belirterek "Çoklu Yabancı Dil Modeli" pilot çalışmasının 1021 okulda uygulandığını ve bu okullarda 5'inci sınıfta haftalık 14 saat olmak üzere bir yabancı dilin yanı sıra ikinci yabancı dilin de yoğunlaştırılarak öğretildiğini ifade etti.

Bakan Tekin, Kızılcahamam'da düzenlenen "İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi" programında yaptığı konuşmada, eğitimde hayata geçirilen uygulamalarda öğretmenleri de sürece dahil etmek istediklerini, teknik ve hukuki düzenlemelerle, öğretim programlarına kadar her sürece öğretmenleri de katmaya çaba harcadıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk defa öğretmenlerin sürece bu kadar aktif dahil edildiğini aktaran Tekin, yüzlerce öğretmenler odası etkinliği yaptıklarını ve gittikleri illerdeki tüm ortamlarda öğretmenlerle birlikte süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Model

Tekin, yapılan değerlendirmeler sonucunda birçok kronikleşen problemi çözme çabasına girdiklerini, bazı alanlarda başarılı olduklarını ve bazı konularda ise zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti. "İnşallah hep beraber bu şekilde çalışarak bu problemleri hep beraber çözeceğiz" dedi.

Eleştiriler ve Eğitimdeki Değişiklikler

Bakanlığa yönelik eleştirilere de değinen Tekin, çevrelerinde "mevzuya at gözlüğüyle bakan" insanların olduğunu ve hiçbir düzenlemeyi doğru bulmadıklarını belirtti. "2024'te TIMSS skorları açıklandı. TIMSS'in değerlendirmeye aldığı kategoriler itibarıyla OECD'de ilk 3 içerisindeyiz, Avrupa ülkeleri arasında birinci olduğumuz alanlar var" diyerek başarıların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yabancı Dil Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Zaman : Türkiye'de zorunlu eğitimde yabancı dile OECD ortalamasının yaklaşık iki katı zaman ayrılıyor.

: Türkiye'de zorunlu eğitimde yabancı dile OECD ortalamasının yaklaşık iki katı zaman ayrılıyor. Öğretmen ve Materyal : Öğretmenlerde ve materyallerde eksiklik olmadığını belirten Tekin, asıl sorunun programlarda olduğunu söyledi.

: Öğretmenlerde ve materyallerde eksiklik olmadığını belirten Tekin, asıl sorunun programlarda olduğunu söyledi. Ölçme-Değerlendirme: Test sınavlarında gereksiz gramatik kuralların sorulmasının çocukların yabancı dil öğrenme isteğini azalttığını ifade etti.

Yeni Uygulamalar ve Hedefler

Tekin, önceki yıllarda başlatılan yoğunlaştırılmış yabancı dil sınıflarının ardından, pilot uygulama ile yabancı dilin doğru zamanda, doğru yaş grubunda ve doğru sınıfta yoğunlaştırılmasıyla öğrencilerin yabancı dil öğrenebildiğini belirtti. "Çoklu Yabancı Dil Modeli" ile öğrencilere ikinci bir yabancı dil de yoğunlaştırılarak öğretiliyor.

Ana Dil Becerilerinin Önemi

Bakan Tekin, öğrencilerin gündelik hayatta ana dil becerilerini yeterince geliştiremediklerini vurgulayarak, "Kendi ana dilinde gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşabilen bir çocuk, siz o çocuktan 1500-2 bin kelimeyle yabancı dil konuşmasını nasıl bekleyeceksiniz?" dedi. Bu nedenle 2023 yılında başlatılan uygulama ile Türkçe ve Türk dili edebiyatı derslerinin geçme notu 70'e çıkarıldı ve ölçme değerlendirme mekanizmaları dört temel beceri üzerinden yapılmaya başlandı.

Yeni Düzenlemeler ve Gelecek Planları

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yabancı dil öğrenmenin önündeki engelleri kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Tekin, bundan sonra eksikliklerin giderildiği uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesinin illere gönderileceğini de sözlerine ekledi.



