Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 11:26'da Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi.
