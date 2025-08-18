Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmen Karahöyük Mahallesi yakınındaki höyükteki kazıya, 6 yıl süren yüzey araştırmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile geçen yıl başlandı.

Çalışmalar, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ile Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne'un eş başkanlığında ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan'ın koordinatörlüğünde sürüyor.

Eski çağlardan bitki, hayvan ve insan kalıntıları, çanak, çömlek, küçük buluntular, mimari belgeleme ve toplum arkeolojisine dair bilgiler literatüre kazandırılıyor.

Kazı, Bilkent, Chicago, Oxford, New York ve Pavia Üniversiteleri, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor.

Kazıda, 10 ülkeden bilim insanı ile toplamda 120 kişi çalışıyor.

- Oyuncak ve hayvan kemiğinden kalem heyecan uyandırdı

Massa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkmen Karahöyük'ün geçmişte verimli bir akarsu deltasına, geniş otlaklara ve göle sahip olduğunu söyledi.

Bölgede tarım, hayvancılık ve balıkçılığın yapıldığını aktaran Massa, "Burası milattan önce 3000 ile 50 yılları arasında yerleşim görmüş bir arkeolojik alan. Bu höyük, Roma dönemi öncesine tarihlenen en büyük antik kentlerinden biri. Bölgesel bir idari ve ticari merkez olmuş. 3300 yıl önce Hititlerin bir süre başkentliğini yapmış ancak bugün yeri bilinmeyen Hitit başkenti için önemli bir aday. Çok önemli buluntulara ulaştık. 4 bin yıllık mühür ile 2 bin yıllık hayvan kemiğinden yapılmış bir kalem bulduk. Oyuncaklar, ok uçları, parfüm şişeleri, zar ile banyo küveti bulundu. Kilden yapılmış bu zar, 2 bin yıllık. Aşık kemikleri var. Çok sıra dışı bir şey. At figürlü oyuncaklar da yaklaşık 3700 yıllık." diye konuştu.

- 3700 yıl önce Mısır'dan getirilmiş bir maymuna dair kalıntı şaşırttı

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne da höyüğün önemli bir ticaret merkezi olduğuna dair izleri taşıdığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu höyük, Türkiye'nin en büyüklerinden biridir. Milattan önce yaklaşık 50'li yıllarda büyük tahribat oldu. Yanmış duvarlar görüyoruz. Burada ok ucu bulduk. Bu şehre saldırıldığını düşünüyoruz. Höyük terk edildi. Hitit yönetim merkezinin bu yerden Konya'ya taşındığını değerlendiriyoruz. Bu yıl çok fazla buluntu var. Uzmanlarımız Mısır ve Kıbrıs'tan parfüm, Kafkasya'dan yeşim ve akik, Baltık'tan kehribarların ithal edilmiş olduğunu düşünüyor. Günümüzden 3700 yıl önce Mısır'dan getirilmiş bir maymuna dair kalıntıların bulunması da inanılmaz bir keşifti. Hitit metinlerinden, maymunların müzik eşliğinde dans etmeleri için eğitildiklerini ve Mısır ile Doğu Akdeniz hükümdarları tarafından üst düzey kişilere verilen diplomatik bir hediye olduklarını biliyoruz."

Osborne, höyükte fresk ve alçı süslemelerle bezenmiş büyük odaya sahip zengin evinin bulunduğunu sözlerine ekledi.