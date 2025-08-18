Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci; "Son teklif olarak kabul etmiyoruz bunu. Mutlaka yeniden gözden geçirilip yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir. İki yılda bir oluşturulan bu masa önemlidir, kıymetlidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 21:07, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 21:47
Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda son teklifini verdi.

Buna göre 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı. Ayrıca, 2025'te verilen taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.

Toplantının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci gazetecilere açıklamada bulundu.

- "Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklif edilen rakamların, taleplerini karşılama şansı olmadığını söyledi.

Toplu sözleşme masasının hala devam ettiğini kaydeden Kahveci, "Son teklif olarak kabul etmiyoruz bunu. Mutlaka yeniden gözden geçirilip yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir. İki yılda bir oluşturulan bu masa önemlidir, kıymetlidir. Çalışanların, emeklilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara insanca yaşamı sunabilecek bir artışa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kahveci, bugüne kadar yapılan artışlarda hedeflenen enflasyonun baz alındığına işaret ederek, "Hedeflenen enflasyonun hiçbirisi tutmamış bugüne kadar. Dolayısıyla kaybeden taraf kamu çalışanları oluyor. Bir kere de gerçekleşen enflasyon üzerinden giderek, refah ücreti uygulamasına ulaşmamız lazım. Yoksa bu rakamlarla biz çalışanların sorunlarını, ekonomik sorunlarını, ekonomik problemlerini, geçim sıkıntılarını çözemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ayın 22'sine kadar müzakereleri sürdürme haklarının olduğunu belirten Kahveci, "Bu süreci hemen yarına sıkıştırmakdansa en azından kalan birkaç günü de kullanıp çalışanlarımızı, emeklilerimizi ekonomik olarak nasıl rahatlatabiliriz, alım güçlerini nasıl artırabiliriz? Onun gayret ve çabası içerisindeyiz. Ama verdiğimiz mesajlar maalesef yeterince algılanmamış." ifadelerini kullandı.

